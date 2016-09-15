Almanya'nın eski başbakanı Schröder, 19 yıllık eşinden boşanıyor

Almanya’nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder, 19 yıllık eşi Doris Schröder Köpf’den boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 19 yıldan beri birlikte olan 72 yaşındaki Gerhard Schröder ile 53 yaşındaki Doris Schröder Köpf geçen yıl evlerini ayırmıştı. Resmi olarak da ayrılmak üzere çift şimdi mahkemenin kararını bekliyor. İkili bir yıldır ayrı evlerde yaşamalarına rağmen birliktetatil yaptı. Beraber davetlere gitmeye de devam etti. İkilinin evliliklerinde çocukları olmazken, birlikte oldukları sürede iki çocuk evlatlık edinmişlerdi. Gerhard Schröder, 1998 yılında 16 yıllık Helmut Kohl hükümetine son vermiş, uzun bir aradan sonraAlmanya’ya Sosyal Demokrat başbakan olarak göreve gelmişti. 2002 yılında ikinci kez başbakan olan Schröder, 2005 yılında yapılan erken seçimlerde koltuğunu BaşbakanAngela Merkel’e devretmişti.