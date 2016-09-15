T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'nın eski başbakanı Schröder, 19 yıllık eşinden boşanıyor

72 yaşındaki Schröder ile 53 yaşındaki Doris Schröder Köpf geçen yıl evlerini ayırmıştı

15 Eylül 2016 10:43

Almanya’nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder, 19 yıllık eşi Doris Schröder Köpf’den boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 19 yıldan beri birlikte olan 72 yaşındaki Gerhard Schröder ile 53 yaşındaki Doris Schröder Köpf geçen yıl evlerini ayırmıştı. Resmi olarak da ayrılmak üzere çift şimdi mahkemenin kararını bekliyor. İkili bir yıldır ayrı evlerde yaşamalarına rağmen birliktetatil yaptı. Beraber davetlere gitmeye de devam etti. İkilinin evliliklerinde çocukları olmazken, birlikte oldukları sürede iki çocuk evlatlık edinmişlerdi. Gerhard Schröder, 1998 yılında 16 yıllık Helmut Kohl hükümetine son vermiş, uzun bir aradan sonraAlmanya’ya Sosyal Demokrat başbakan olarak göreve gelmişti. 2002 yılında ikinci kez başbakan olan Schröder, 2005 yılında yapılan erken seçimlerde koltuğunu BaşbakanAngela Merkel’e devretmişti.

ETİKETLER

AlmanyaSchröder19 yıllık eşiboşanıyoreski başbakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24