Almanya'nın eski Başbakanı Helmut Kohl, hayatını kaybetti.

Kohl Almanya'yı 1982'den 1998'e dek 16 yıl boyunca yönetmişti ve Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesini sağlayan lider olarak görülüyordu.

Fransız müttefiki Francois Mitterand ile birlikte ortak para birimi Euro'ya geçilmesinin sorumlularından biri olarak da değerlendiriliyordu.

Merkez sağ Hristiyan Demokratların liderliğini yapan Kohl, 20.yüzyılın en çok görevde kalan Alman başbakanı olmuştu.

Kohl 2008'de düşmüştü ve o günden bu yana tekerlekli sandalye kullanıyordu.

Bild'in haberine göre, Kohl Rhineland-Palatinate eyaletinde bulunan Ludwigshafen kentindeki evinde öldü.

Kohl, 1998'de görevi bırakmasından sonra ortaya çıkan ödenek skandalının ardından gözden düşmüştü.

Almanya'nın şimdiki başbakanı Angela Merkel, bir dönem Kohl ile birlikte çalışmış ve ilk olarak 1991'de kabinesine girmişti.

Kohl, 2011'de yaptığı bir dizi söyleşi ve açıklamalarda Merkel'in Avrupa'daki borç krizine, sıkı kemer sıkma önlemleriyle karşılık vermesini eleştirmişti.

Helmut Kohl kimdir?

On altı yıl boyunca Almanya Başbakanlığı yapan politikacı olarak tarihe geçen Helmut Kohl, 1930'da Ludwigshafen kentinde doğdu. Frankfurt ve Heidelberg'de eğitim gören Kohl avukat oldu. Bir süre sonra Hıristiyan Demokrat Parti'ye katılan Helmut Kohl,1976'da Federal Parlamento'nun milletvekili bir üyesi olarak o yıllardaki başkent, Bonn'a gitti.

İyi bir çıkış yakalayan Kohl, kısa sürede partisinin genel başkanlık koltuğuna oturarak muhalafet lideri konumuna geldi. Schmidt koalisyonunun 1982'de çökmesiyle başbakan vekili olan Kohl, partisinin 1983 seçimlerini kazanması üzerine başbakanlık koltuğuna bu kez emaneten değil kalıcı olarak oturdu. Kohl, başbakanlıkta kaldığı süre içinde çok önemli başarılara imza attı.

Bu başarıların en dikkat çekeni iki Almanya'nın birleşmesini sağlamak oldu. Doğu Almanya'nın 1989'da Batı ile birleşmesinin ardından bir zamanların iki farklı ülkesi olan Birleşik Almanya'da 1990'da düzenlenen genel seçimleri Hıristiyan Demokratlar'ın kazanması üzerine bir kez daha başbakan oldu.

Kohl "Birleşik Avrupa" fikrinin ateşli savunucularından biri olmasına rağmen Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığına karşı tutumuyla dikkat çekti. 1998'de düzenlenen seçimlerden Sosyal Demokrat Parti'nin galip çıkması üzerine Kohl başbakanlığı Gerhard Schröder'e teslim etti.

Bir süre sonra partisinin genel başkanlığını da bırakan Kohl, Hıristiyan Demokratlar'a bir tür üstün hizmet nişanı anlamına gelen "Onursal Başkan" seçildi. Ancak, Kohl'ün iktidarı döneminde partisine yüklü miktarlarda yasadışı bağışlar yapıldığının ve Kohl'ün ülkede aranan bir silah tücarıyla ilişkisi olduğunun ortaya çıkması büyük bir politik skandala yol açtı.

Kohl onursal başkanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Kohl'ün yasadışı bağış yapanların isimlerini açıklamamakta direnmesi, Hıristiyan Demokrat Parti'de bir dizi artçı şoka neden oldu.