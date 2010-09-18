Almanya'nın eşcinsel bakanı evlendi

T24 - Almanya'nın eşcinsel Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle erkek arkadaşı ile evlendi.



Almanya'nın eşcinsel olan Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle uzun yıllardır hayat arkadaşı olan Michael Mronz ile evlendi.



Aynı zamanda liberal Hür Demokrat Parti'nin Genel Başkanı olan Westerwelle ile Mronz'un Bonn kentindeki bir evlenme dairesinde, sade bir törenle evlendikleri belirtildi.



Bonn Belediye Başkanı Jürgen Nimptsch'in kıydığı nikah törenine sadece 20 yakın akrabanın katıldığı ifade edildi.



Alman politikacı ve Mronz 2003 yılından beri beraberler.



