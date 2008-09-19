Almanya'nın en saf bankası!

Alman devlet ve eyalet bankası Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), ABD’li Lehman Brothers’a 300 milyon Euro kaptırdı.



Alman Bild gazetesinin “300 milyon Euro'yu dışarı attı - Almanya'nın en akılsız bankası başlığıyla" verdiği haberde, yıllık maaşı 800 bin Euro olan KfW bankasının müdürü Ulrich Schröder'in bu olaydan sorumlu olduğunu yazdı.



KfW Bakansının sözcüsü Michael Helbig de bunun bir teknik hata olduğunu, bankaya ait olan bilgisayarın pazartesi günü daha önceden anlaşmaya varılmış olan 300 milyon Euro'yu otomatik olarak Lehman Brothers'e havale ettiğini, havalenin neden durdurulmadığının araştırıldığını belirtti.



Lehman Brothers'ın pazartesi günü iflasını açıkladığı belirtilen haberde, cuma günü Lehman Brothers krizi ile ilgili KfW uzmanlarının toplantı yaptığını, burada 300 milyon Euro'luk havale yapılacağının toplantıya katılanların dikkatinden kaçtığı kaydedildi.



Alman Maliye Bakanlığı sözcüsü, bu ödemenin can sıkıcı olduğunu, Maliye

Bakanı Peer Steinbrück'ün konunun hızlı bir şekilde aydınlatılmasını istediğini

ifade etti.

