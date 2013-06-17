Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild: Beton kafalı Erdoğan

Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild, internet sitesinde verdiği haberinde Başbabakan Erdoğan için 'Beton kafalı Erdoğan' ifadesini kullandı. Gazete haberin devamında da “Şimdi de hükümeti göstericileri orduyla tehdit etti” ifadelerini kullandı.

Alman Bild gazetesi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan için “beton kafalı Erdoğan” dedi. Gazete, manşetini desteklemek için Ertuğrul Özkök'ün Gezi olaylarıyla ilgili yorumlarına yer verdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın 'Gezi olaylarını bastırmak için gerekirse TSK'yı devreye sokarız' ifadesini Bild gazetesi, “Şimdi de hükümeti göstericileri orduyla tehdit etti.” şeklinde verdi. Daha önceki haberlerinde Türkiye'de polisin doktorları bile gözaltına aldığı iddiasını Alman okuyucularına aktaran gazete, Başbakan Angela Merkel'in de gösterileri izlerken şoke olduğunu belirtti.

Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Claudia Roth'un da Taksim'deki olaylarda biber gazına maruz kaldığını aktaran Bild gazetesi, Türkiye'nin Avrupa Biriliği'ne üyeliği ile ilgili de anket başlattı.

Bundan bir süre önce Alman Focus dergisinde, Türkiye uzmanı Udo Steinbach da Başbakan Erdoğan’ı ‘beton kafalı’ olmakla suçlayarak Esad’a benzer bir tavır gösterdiğini söylemişti. Erdoğan’ın göstericiler arasında aşırı solcular ve dışardan yönlendirilmiş güçler de bulunuyor şeklindeki ifadelerini değerlendiren Steinbach, bu şekilde Türk Başbakanın ‘çok endişe verici bir yolu’ tercih ettiğini ve böylece Esad’ın kullandığı tezlere yaklaştığını belirten Steinbach, Arap diktatörlerin stratejilerini kullanmanın çok tehlikeli olduğunu ifade etmişti.