Almanya'nın en büyük eyaletini "Türk Armin" yönetecek

Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Uyum Bakanı olarak görev yaptığı dönemde “Türk Armin” olarak adlandırılan CDU’lu Armin Laschet seçimlerin galibi oldu. Sosyal Demokrat Parti SPD ise kalesinde ağır bir yenilgi aldı.

Almanya'nın en kalabalık nüfusa sahip eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'daki (KRV) seçimlerde zafer Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Armin Laschet'in oldu. Laschet önderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik oylarını bir önceki seçimlere göre yüzde 6.7 arttırdı. Oy oranını yüzde 32.9'a çıkaran CDU, Sosyal Demokratların kalesinde hükümeti kurmaya hak kazandı.



56 yaşındaki Laschet'in, Sosyal Demokrat Parti'nin güçlü olduğu eyalette rakibi Hannelore Kraft'a karşı zafer kazanacağına ilk başta pek ihtimal verilmemişti. Ancak Laschet seçim kampanyasında iç güvenlik konusunu ön plana çıkartarak puan topladı.



"Eyaletin suç işleyenlere karşı sıfır hoşgörü göstereceğini” belirten Laschet, iç güvenliğe ilişkin 15 maddelik bir program hazırladı.



Seçimlerde iktidara gelmesi halinde yeni 2 bin 300 polisin işe alınacağını vaat etti. CDU Genel Başkan Yardımcısı olan Armin Laschet, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin yeni başbakanı olacak.



"Türk Armin" olarak adlandırılıyordu





CDU Genel Başkan Yardımcısı Laschet, KRV'de adını Uyum Bakanı olarak duyurmuştu. CDU, 2005 yılında beklenmedik bir şekilde KRV'de seçimleri kazanmış ve Laschet, Jürgen Rüttgers'in kabinesinde Aile, Kadın ve Uyumdan Sorumlu Bakan olarak görev yapmıştı.



Partisinin dünyaya açık bir çizgi izlemesi gerektiğini savunan Laschet, muhafazakar CDU'lular tarafından eleştirilmiş ve göçmenlere özellikle de Türk kökenlilere yönelik izlediği ılımlı siyaset nedeniyle kendisine "Türk-Armin” lakabı yakıştırılmıştı.



Ancak 2012 yılındaki seçimlerde partisinin aldığı yenilginin ardından KRV CDU Teşkilatı'nın başkanlığını üstlenen Laschet, partisinin oylarını yeniden yükseltmeyi başardı.



Avrupa yanlısı bir siyaseti tercih eden Laschet, Başbakan Angela Merkel'in izlediği mülteci politikasına da destek vermişti.



Hukuk öğrenimi gören ve siyasete atılmadan önce gazeteci olarak çalışan Laschet, evli ve üç çocuk babası.



Eyalette Yeşiller partisi ile koalisyonda bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise 7,9 puan oy kaybederek yüzde 31.2'de kaldı. 2012 yılında yapılan seçimlerde SPD'nin oy oranı yüzde 39.1'di. SPD'nin liste başı adayı Hannelore Kraft, 2010'dan beri Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Başbakanı olarak görev yapıyordu.



Sosyal Demokratların uğradığı oy kaybının sorumluluğunu üstlenen Kraft, partisinin genel başkan yardımcılığından ve eyalet teşkilat başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

[Sosyal Demokratlar'ın "Angela Merkel"i olarak nitelendirilen Hannelore Kraft seçimde ağır bir yenilgi alarak partideki tüm görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı. ]

Sosyal Demokratlar'ın "Angela Merkel"i olarak nitelendirilen Hannelore Kraft seçimde ağır bir yenilgi alarak partideki tüm görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki seçimlerde üçüncü sırada, oyların yüzde 12'sini alan Hür Demokrat Parti (FDP) yer aldı. Liberallerin liste başı adayı FDP Genel Başkanı Christian Lindner'di. FDP bu sonuçla, eyalette son 50 yılın en yüksek oy oranını elde etmiş oldu.



Sağ popülist parti Almanya için Alternatif (AfD) ilk kez eyalet parlamentosuna girmeyi başardı. AfD'nin oy oranı ilk sonuçlara göre yüzde 7.5 oldu. AfD böylelikle Almanya'daki 16 eyalet parlamentosundan 13'ünde temsil ediliyor olacak.



Sosyal Demokratlar ile koalisyonda bulunan Yeşiller partisi de 5 puandan fazla oy kaybederek, oyların yüzde 6.3'ünü aldı. Cem Özdemir'in eş genel başkanlığını yaptığı Yeşiller Partisi bir eyalette daha koalisyon şansını kaybetti.



Eylül ayındaki genel seçimlerde Yeşiller Partisi'nin önündeki en büyük tehlike yüzde 5'lik seçim barajını aşamayak meclis dışında kalması olacak.





Sol parti Meclis'e giremedi



Sol Parti ise Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde oylarını yüzde 2.4 artırmasına rağmen kılpayı yüzde 5 barajın altında kaldı ve meclise giremedi.





Federal seçimleri nasıl etkiler?

[Kuzey Ren Vestfalya'daki seçimlerin bir diğer galibi ise Hür Demokrat Parti FDP'nin lideri Christian Lindner oldu. Eyaleti önümüzdeki 5 yıl CDU-FDP koalisyonu yönetecek. ]

Kuzey Ren Vestfalya'daki seçimlerin bir diğer galibi ise Hür Demokrat Parti FDP'nin lideri Christian Lindner oldu. Eyaleti önümüzdeki 5 yıl CDU-FDP koalisyonu yönetecek.

Kuzey Ren Vestfalya'daki seçimler, eylül ayında yapılacak Federal Meclis seçimleri açısından bir barometre niteliği taşıyor. Zira Almanya'daki seçmenlerin yaklaşık beşte biri Kuzey Ren-Vestfalya'da yaşıyor.





Sosyal demokratlar kalesini kaybetti





Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Sosyal Demokratların kalesi sayılıyordu. 2005-2010 arasındaki dönem haricinde, eyalette yaklaşık 50 yıl boyunca iktidar Sosyal Demokratlar'da oldu. Bu nedenle, eylül ayında yapılacak federal meclis seçimleri öncesinde Sosyal Demokratların eyalette oy kaybetmesi, partinin başbakan adayı Martin Schulz açısından büyük bir yenilgi olarak nitelendiriliyor. Daha önce Saar ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde yapılan parlamento seçimlerinde de SPD oy kaybına uğramıştı.





Merkel seçimden zaferle çıktı





Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde seçimleri CDU'nun kazanması ise federal seçimler öncesinde Başbakan ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel'i güçlendirdi.