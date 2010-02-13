Almanya'nın ekonomik iyileşmesi aksıyor

T24 - 2009 yılının son çeyreğinde, Almanya'nın resesyondan çıkış sürecinde aksama olduğu kaydedildi.



Bugün yayımlanan ilk verilere göre, Alman ekonomisi 2009'un son üç ayında hiç büyüme kaydetmedi; Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla da, bir önceki üç aya kıyasla değişmedi.



2009'un ilk iki çeyreğindeyse, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya büyüme sağlamıştı.



Almanya'nın geçen yaz resesyondan çıkması, ekonominin belkemiğini oluşturan dışsatımnlarının düzelmesinden kaynaklanıyor.



BBC'nin Berlin muhabiri Tristana Moore, Alman ekonomisine ait bu son rakamların "beklenenden daha kötü çıktığını" bildirdi.



Son rakamlar, ekonomi uzmanlarında da, hayret uyandırdı. Ekonomi çevreleri 2009'un son üç ayından makul bir büyüme haberi bekliyordu.



Yıl temelinde, Alman ekonomisinin yüzde 1,7 oranında küçüldüğü anlaşılıyor.



BHF Bankası ekonomistlerinden Gerd Hassel, "Ekonomideki düzelme, güç kaybetmiş değil, artık çok zayıflamış durumda. Bu yılın ilk çeyreğinden de zayıflama haberleri alınacak herhalde." dedi.



Şubat ayı başlarında yayımlanan veriler, Alman dışsatımlarında güçlü bir yükseliş olduğunu ortaya koymuştu. Aralık ayına dek uzanan dört ay süresince Almanya'nın dışsatımlarında artış kaydedilmişti.



Bununla birlikte 2009 yılı genelinde, Almanya'nın dışsatımları yüzde 18,4 oranında düşüş kaydetti. Bu, 1950 yılından bu yanaki en büyük düşüştü ve Almanya, dünyanın en büyük ihracatçısı olma unvanını Çin'e kaptırdı.





Fransa'dan olumlu işaretler



Bu arada Fransa, 2009'un son üç ayında, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla oranında yüzde 0,6 artış kaydedildiğini açıkladı. Haber, Fransa'nın resesyondan çıkabilmesiyle ilgili iyimserliği pekiştirdi.



Fransa Ekonomi Bakanı Christine Lagarde Fransız radyosuna verdiği mülakatta, "Bence yüzde 0,6 artış, ekonomiyi canlandırma önlemlerimizin olumlu sonuçlar verdiğini gösteren, gerçekten tatminkâr bir sonuç." dedi.



