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Dünya

Almanya'nın dev bankası 9 bin 600 çalışanının işine son verecek

45 bin dolayında çalışanı bulunan banka, her beş kişiden birini yeniden yapılanma ve tasarruf önlemleri kapsamında işten çıkaracak

29 Eylül 2016 17:57

Almanya'nın en büyük bankalarından biri olan Commerzbank, 9 bin 600 çalışanının işine son vereceğini duyurdu.  

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına kadar 45 bin dolayında çalışanı bulunan banka, her beş kişiden birini yeniden yapılanma ve tasarruf önlemleri kapsamında işten çıkaracak.


2 bin 300 kişi alınacak
 

1.1 milyar Euro’ya mal olması beklenen yeniden yapılanmanın tamamlanmasıyla 2 bin 300 kişiye yeni iş imkanı sağlanacak. Böylece bankanın çalışan sayısı net olarak 7 bin 300 kişi azalmış olacak.

Banka tarafından 2016 yılı için hisse senedi kar payı ödemesi de yapılmayacak. 

Commerzbank’ta Alman devletinin yüzde 15 payı bulunuyor.

 

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