Almanya’nın da istediği Tolga Ciğerci, A Milli Takım’ı seçti

Bundesliga'da bu sezon müthiş performans grafiği ile dikkat çeken Tolga Ciğerci'den Milli Takım kararı çıktı. Almanya Futbol Federasyonu tarafından da istenen genç oyuncu Türkiye'yi seçtiğini ve davet beklediğini açıkladı.

Milliyet’te yer alan habere göre, Bundesliga'nın flaş ekiplerinden Hertha Berlin'de başarılı ve istikrarları performansıyla bu sezon tüm beğenileri üzerine toplayan Tolga Ciğerci için sadece transferde birçok kulüp değil, Milli Takım konusunda Almanya ve Türkiye de karşı karşıya geldi.

Daha önce Almanya U19 ve U20 Milli Takımlarında forma giyen Tolga'yı bünyesinde tutmak isteyen Alman Federasyonu yetkilileri geçtigimiz günlerde oyuncu ile temas kurdu ancak olumsuz yanıt aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Almanya Futbol Federasyonu U21 Antrenörü Horst Hrubesch, "Tolga'yı aradım ve kendisinin bizim içinde ilgi çekici bir oyuncu olduğunu söyledim. Onu Wolfsburg'tan beri tanıyorum, iyi sezgileri olan iyi bir futbolcu", ifadesini kullandı.

Genç oyuncudan olumsuz yanıt aldıklarını söyleyen Hrubesch, "Tolga bana Türkiye lehinde karar verdiğini söyledi. Bu her futbolcunun kendi kararı, bunu kabul etmek lazım. Ona başarılar diliyorum" diye konuştu.

Orta sahanın bir çok bölgesinde görev yapabilen Tolga Ciğerci ise Hrubesch'i doğrularken şöyle konuştu: "Evet, Türkiye için oynamak istiyorum, şu an eksik olan sadece bir davet."

Türkiye Futbol Federasyonu kurmayları tarafından uzun süredir izlenen Tolga'nın 5 Mart'ta oynanacak olan Türkiye – İsveç maçı aday kadrosuna davet edileceği öğrenildi.