T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Almanya’nın 2008 ihracatı yüzde 3.1 arttı

Almanya'da ihracatın 2008 yılında, bir yıl öncesine göre yüzde 3,1 oranında arttığı bildirildi.

25 Mart 2009 02:00

Almanya'da ihracatın 2008 yılında, bir yıl öncesine göre yüzde 3,1 oranında arttığı bildirildi.

Wiesbaden kentindeki Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da ihracatın, 2008 yılında 2007 yılına göre yüzde 3,1 oranında artarak 994,9 milyar Euro'ya ulaştığı, ancak 2008 yılının son 3 ayında 2007 yılının aynı dönemine göre yüzde 6 oranında gerilediği ve 233,8 Euro olarak gerçekleştiği belirtildi.

Almanya'nın diğer AB ülkelerine yaptığı ihracatın, 2008 yılının son 3 ayında yüzde 9,1 oranında azaldığı ifade edilen açıklamada, Euro para biriminin geçerli olmadığı AB ülkelerine yönelik ihracatın da bu dönemde yüzde 11,5 oranında düştüğü kaydedildi.

Alman Toptancı, Dış Ticaret ve Hizmet Sektörü Birliği (BGA) ise, Almanya'dan diğer ülkelere yapılan ihracatın bu yıl içinde yüzde 15 oranında, diğer ülkelerden yapılan ithalatın da yüzde 8 oranında düşmesini beklediğini, yine de ekonomik krize rağmen bu yıl da dünyada ihracat şampiyonu olarak kalmasının mümkün olduğunu açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24