Almanyalı Türklere itidal çağrısı



Seçim zaferini kutlayan AKP yanlıları ile karşıtları arasında dün gece Stuttgart'ta çıkan olaylara dikkat çeken Gökay Sofuoğlu, "Almanya'da görüşlerinizi barışçıl şekilde ifade edebilirsiniz" dedi.

Alman Basın Ajansı'na (dpa) görüşlerini açıklayan Sofuoğlu, AKP'nin Almanyalı seçmenler nezdinde de başarılı olmasını altyapı projelerine bağladı. Sofuoğlu, seçmenin buna karşılık AKP'nin daha olumsuz sayılabilecek yönlerini göz ardı ettiğini söyledi. 'Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi, Almanya'da kutuplaşmayı başlattı'

Almanya Türk Toplumu Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu, geçen ay yaptığı açıklamada, Ankara'daki terör saldırısı sonrası tırmanan gerginliğin Almanya'ya yansıyabileceği uyarısında bulunmuştu.

"Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi, Almanya'da kutuplaşmayı başlattı" ifadesini kullanan Sofuoğlu, "Türkiye'de bir şeyler olduğunda insanlar burada da sokaklara dökülüyor. Türkiye'de son olup bitenlere bakıldığında burada da olayların çıkmasından kaygı duyuyorum" sözlerini kullanmıştı.