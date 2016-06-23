Almanyalı Türklerden tarih komisyonu önerisi



Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, başkent Berlin'deki Almanya Türk Toplumu (TGD) ofisini ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Cemile Yusuf da hazır bulundu.

Almanya Türk Toplumu yöneticileri Meclis Başkanı Norbert Lammert'ten Ermeni soykırımı tartışması kapsamında bir tarihçiler komisyonu kurulmasını talep etti.

TGD tarafından yapılan yazılı açıklamada, Federal Meclis'in aldığı kararın objektif bulunmadığı, bilimsel ve hukuki açıdan da makul olmadığı vurgulandı. Açıklamada, söz konusu kararın, Almanya'daki Türklerin, Alman devletine, Alman parlamentosuna ve partilere duyduğu güvene zarar verdiği kaydedildi.

DİTİB Lepsiushaus'un davetini kabul etti

Öte yandan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Berlin Şehitlik Camii Dernek Başkanı Ender Çetin, Ermeni soykırımı araştırmalarıyla tanınan Lepsiushaus Potsdam Araştırma Merkezi yetkilisi Markus Dröge'nin davetini kabul etti. Dröge'nin açıklamasına göre, Berlin Şehitlik Camii'nden bir heyetin yaz tatilini izleyen günlerde Lepsiushaus Potsdam Araştırma Merkezi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Federal Meclis'in 1915 olaylarını soykırım olarak değerlendiren tasarıyı kabul etmesi üzerine DİTİB Şehitlik Camii, Meclis Başkanı Norbert Lammert'in de katılacağı bir iftar programını iptal etmişti. DİTİB'ten yapılan açıklamada, iftar programının "görülen lüzum üzerine iptal edildiği" belirtilmişti.

Lepsiushaus Potsdam Araştırma Merkezi yetkilisi Markus Dröge, Şehitlik Camii Dernek Başkanı Ender Çetin'e hitaben kaleme aldığı davet mektubunda, "Özellikle tartışma ve diyalog gereği duyulan bir süreçte bu tarz toplantıların iptali sıkıntı yaratır" ifadesine yer verdi. Dröge, Şehitlik Camii ile Protestan Kilisesi arasındaki yapıcı işbirliğini sürdürmeye çağırdı.