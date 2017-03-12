Almanyalı Türklerden Hollanda protestosu

Hollanda ile Türkiye arasındaki referandum etkinliği krizi sonrası Almanya'da bir grup Türkün Düsseldorf’daki Hollanda Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlediği bildirildi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun referandum etkinliği için Hollanda'ya girişinin yasaklanması ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da sınır dışı edilmesiyle patlak veren Hollanda-Türkiye krizi, Almanya'da protesto edildi.

Düsseldorf kentindeki Hollanda Başkonsolosluğu önünde cumartesi gecesi 250'ye yakın Türkün bakanlara getirilen yasakları protesto ettiği belirtildi. Protesto gösterisi için önceden izin alınmadığı bilgisi verildi. Kalabalığın cumartesi akşam saatlerinde başkonsolosluk önünde toplandığı ve üç saate yakın süren protestonun ardından olaysız dağıldıkları bildirildi.

Türkiye ile referandum etkinliği krizi yaşayan Hollanda'da Bakan Kaya'nın girişine izin verilmeyen Rotterdam'daki Türk Başkonsolosluğu önünde de olaylı protesto gösterileri düzenlendi. Polisin tazyikli suyla müdahale ettiği protestolarda gözaltılar da olduğu bildirildi.

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AFP,GA/AÜ