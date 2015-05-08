Almanyalı Türkler sandığa gidiyor



7 Haziran'da yapılacak genel seçimler için oy sandıkları Türkiye'den yaklaşık bir ay önce yurtdışındaki 29 noktada oluşturulan seçim merkezlerinde cuma günü açılıyor. Türk vatandaşları ilk kez geçen yıl yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'ye gelmeden, bulundukları ülkelerde oy vermişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 8-31 Mayıs tarihleri arasında 54 ülkedeki 109 temsilcilikte oy kullanılacağını açıkladı. Bu temsilciliklerin 13'ü ise Almanya'da. Almanya'da oylar 9 Başkonsolosluk'ta verilecek. Fiziki koşulları uygun olmayan dört başkonsolosluk ise kiraladıkları binalarda vatandaşların oy vermelelerine imkan sunacak.

Yurtdışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı olanlar 24 gün boyunca, haftasonları da dahil olmak üzere 10.00- 19.00 saatleri arasında bağlı oldukları konsolosluk ya da konsoloslukların belirlediği adreslere giderek oylarını verebilecekler.

"Seçime katılım önemli"

Avrupa'daki Türk seçmenleri seçime katılmaya teşvik etmek üzere çok sayıda etkinlik düzenlediklerini belirten Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Genel Başkanı Süleyman Çelik, geçen yıl 10 Ağustos'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 8'lik katılım oranı tespit edildiğini belirterek, "Yurtdışından oy verme hakkı sağlanınca siyasilerin ilgisi özellikle Avrupa'ya arttı. Seçimlere katılım yüksek olursa, buradaki oy potansiyeli de ortaya çıkar. Bu seçimi bu nedenle önemsiyorum" diye konuşuyor.

Seçimlere katılım oranının yüksek olması durumunda Avrupa'daki Türklerin Ankara'dan çözülecek sorunları konusunda daha hızlı ilerleme sağlanacağını vurgulayan Çelik, geçen seçimde katılımın düşmesinde etkili olan randevuyla oy kullanma sisteminin kaldırıldığını, seçimlerin yaz tatiline rastlamadığını ve 13 yerde yapıldığını belirterek, "Bu kez umudumuz daha yüksek bir katılım" dedi.

Son verilere göre Almanya'da bir milyon 406 bin Türk seçmenin yaşadığını kaydeden Süleyman Çelik, bu rakamın Türkiye'deki siyasi tabloya büyük oranda etki edecek büyüklükte olduğunu belirterek, "Sandığa gitmeme gibi bir lüksümüz olamaz" diye konuştu.

Seçim güvenliği endişesi

Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılacağını da vurgulayan Çelik, bazı vatandaşların "Oylar burada sayılmayacak. Saklanırken değiştirilebilir" şeklinde endişe ettiklerini belirterek, "Toplam bin 200 oy atılan her sandık YSK görevlileri ve partilerin temsilcileri tarafından birlikte çuvallara konup ağızları mühürlenecek. Mühürlü torbalar konsolosluklarda özel odalarda muhafaza edilecek. Odalara YSK ve siyasi parti temsilcileri aynı anda girebilecek. Çünkü kapılar dört anahtarla açılacak. Her temsilcide bir anahtar olacak. Anahtarlardan biri eksik olursa kapı açılmayacak" dedi.

Oy zarflarının ise Türkiye'ye yine parti ve YSK temsilcileri eşliğinde mühürlü çuvallarla götürüleceğini belirten Çelik, 7 Haziran seçimleri sonuçlanınca Türkiye'deki sandıklarla birlikte Avrupa'dan giden oyların da sayılmaya başlanacağını bildirdi.