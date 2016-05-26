Almanyalı Türkler 'Ermeni soykırımı oylaması'nı protestoya hazırlanıyor

Almanya'daki Türk dernekleri, Federal Meclis'te 2 Haziran'da yapılacak ‘Ermeni soykırımı oylaması‘ öncesinde protesto gösterisiyle sesini duyurmak istiyor.

Berlin'de cumartesi günü düzenlenmesi planlanan gösteride, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan karar tasarısının Federal Meclis gündemine gelmesi protesto edilecek.

Berlin Türk Cemaati (TGB) derneği başkanı Bekir Yılmaz, Alman meclisinin 1915 yılındaki tehciri soykırım olarak nitelendirmesi durumunda Türk kökenli nüfusla Alman toplumu arasında duygusal bir kırılma yaşanacağı uyarısında bulundu. Almanyalı Türklerin çok büyük bölümünün Almanya'daki demokrasi ve hukuk devletine saygılı olduğunu belirten Yılmaz, bunun zarar görmemesi gerektiğini kaydetti.

Federal Meclis'in bu konuda bir karar verme yetkisine sahip olmadığını belirten Yılmaz, 1915 olaylarıyla ilgili kararın bir tarih komisyonuna bırakılması gerektiğini vurguladı.

“Lahey'in vermesi gereken bir karar“

2005-2009 yılları arasında Sol Parti milletvekili olarak görev yapan siyaset bilimci Hakkı Keskin de aynı görüşü savunarak, ‘soykırımın, hakkında Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin karar vermesi gereken bir suç olduğunu‘ kaydetti. Almanya'daki Türk Azerbaycan Birliği Başkanı Hakkı Keskin de konuyla ilgili bir uluslararası tarihçiler komisyonu oluşturulması gerektiğini söyledi.

Alman Federal Meclisi'nde 2 Haziran'da yapılacak oylamada Hristiyan Birlik partileri, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller'in hazırladığı ortak karar tasarısının kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Tasarı, 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde uygulanan Ermeni tehcirinin soykırım olarak tanınmasını öngörüyor.

“Milletvekillerine mektup“

Diğer yandan Almanya'daki Türk sivil toplum kuruluşlarının Almanya Cumhurbaşkanı, Başabkanı ve Federal Meclis milletvekillerine gönderdiği mektupta da ‘son derece tartışmalı bu tür bir konuda karar alınmasının politikacıların görev alanına girmediği‘ vurgulandı. Mektupta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 17 Aralık 2013 tarihli ilk Doğu Perinçek kararına da atıfta bulunuluyor. AİHM, konunun hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde soykırım olarak tanımlanması için gerekli hukuki temelin eksikliğine dikkat çekerek, Ermeni soykırımının inkarının hukuki açıdan Yahudi soykırımının inkarı ile bir tutulamayacağına hükmetmişti.

1915-1918 yıllarındaki Ermeni tehciri ve katliamlarda 800 bin ila 1,5 milyon Ermeni'nin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Osmanlı İmparatorluğunun hukuki halefi olan Türkiye Cumhuriyeti, soykırım tanımını reddediyor. Alman hükümeti şimdiye kadar soykırım ifadesini kullanmaktan kaçınmış, ancak Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Alman Federal Meclisi Başkanı Norbert Lammert soykırım ifadesini kullanarak bir ilke imza atmıştı. Soykırım oylamasının geçen yıl Federal Meclis'te yapılması planlanmış, ancak Alman hükümetini oluşturan koalisyon partileri Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması için tasarıyı oylamaya sunmamıştı.