Almanyalı Türk vatandaşları sandıkla buluştu



Almanya'da 3 Ağustos'a kadar sürecek oy verme işlemi 31 Temmuz saat 08:00'de başladı. 53 yıllık göç tarihinde Türk seçmen gümrükler dışında, bulunduğu ülkede, Almanya'da Türkiye için ilk kez oy verme fırsatı elde etti. Almanya'da seçim için oluşturulan 7 merkezden biri olan Düsseldorf'daki ISS Dome Salonu'na gelen Türk seçmenlerde bu ilkin heyecanı vardı.

Deutsche Welle'ye konuşan Sibel Uygur, oldukça heyecanlı olduğunu belirterek, "Köln'de yaşıyorum. Oy verebilmek için işyerimden izin aldım. Memleketimiz için inşallah hayırlı olur" dedi.

Oy sevinci büyük

Oy vermek için eşi ve çocuğuyla Köln'den Düsseldorf'a gelen Tanju Yolaşan da, dört yıl önce gümrükte oy kullandığını belirterek, Almanya'daki Türklerin oy kullanmalarının demokrasi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Seçime katılmak için Düsseldorf'a yaklaşık 120 kilometre mesafedeki Aachen'den gelen 74 yaşındaki Hanefi Ağırman ise oy vermenin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bunu sağlayan yetkililere, başbakana ve herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah ileride mektupla oy kullanmak mümkün olur" diye konuştu.

Eleştiriler de var

Sabahın erken saatlerinden itibaren otobüslerle ya da kendi imkanlarıyla salona gelenler, Almanya'da oy veriyor olmanın mutluluğunu dile getirdiler. Ancak oy verme işlemini tamamlanıp, salondan çıkanlardan bazı eleştiriler de geldi.

Grevenbroich'den gelen Zehbi Atay randevu almasına rağmen uzun süre beklediğini belirterek, şunları söyledi:

“İçerisi güzel bir ortam. Ancak saat 07:00'de geldim. 08:30'a kadar bekledik. Almanya'da bu kadar bekletilmeye alışık değiliz. Ayaklarımdan rahatsızım.”

Düsseldorf'ta yaşayan Işıl Kaplan ise oy kullandığı salondaki ortamı karışık bulduğunu belirterek, "Biraz karmaşık buldum. Teknolojiyle sıkıntıları var. Ama herkes birbirine yardımcı oluyor. Buna rağmen karışıklığı anlayamadım” diye duygularını dile getirdi.

Randevu sistemi hatalı, parklar ücretli

Aynı zamanda Alman vatandaşı da olan ve daha önce dört kez Almanya'da oy kullanan Atilla Tokur ise randevu sistemi ve parklardan para alınmasından şikayetçi oldu:

“Daha önce Almanya için oy kullandım, şimdi Türkiye için kullandım. Ama iki sorun var. Üç kişilik bir aileye üç ayrı randevu verildi. Park parası talep edilmesi de doğru değil.”

Seçimin işleyişiyle ilgili şikayetlerin dışında, genel anlamda kaygılar da var. Örneğin seçim güvenliği… Yani oyların maniple edilmeden Türkiye'ye gitmesi de bazı seçmenler için bir soru işareti.

Oy vermek için Grevenbroich'ten gelen Firdevs İncekara endişesini şu sözlerle dtillendirdi:

“Hiç güvenli değil. Bu hükümet zamanında hiç güvenli olmadı, hep çaldılar, çarptılar.”

"Oylar güvende"

Bu soruyu Düsseldorf Muavin Konsolosu Nesrin Tuncay'a yöneltip, oy pusulalarının güvenliğinin nasıl sağlandığını sorduğumuzda şu yanıtı verdi:

"Burada oylar değil zarflar sayılacak. Mühürlü torbalar Saklama ve Ulaştırma Komisyonu ve parti temsilcilerinin gözetiminde bulundurulacak. Başkonsolosluğumuzda üç kilitli bir oda tahsis edildi. Bu odaya biri olmadan diğerleri giremiyor. Uçakta da partilerin temsilcileri olacak.”

ISS Dome önünde heyecan, sevinç, umut ve endişe var. 3 Ağustos'a kadar da bu durum böyle devam edecek.