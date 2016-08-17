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Dünya
Deutsche Welle

Almanyalı cihatçıların sayısı artıyor

Alman hükümet verilerine göre bu yıl IŞİD'e katılmak için Irak ve Suriye'ye gidenlerin sayısı 840 olarak kaydedildi. Yaklaşık dörtte birinin Türk vatandaşı ya da Türk kökenli olduğu bildirildi.

17 Ağustos 2016 20:15


Almanya'dan Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine giden Almanların sayısı son aylarda artmaya devam ediyor. Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı verilerine göre, 20 Temmuz tarihine kadar IŞİD'e katılmak üzere Suriye ve Irak'a giden kadın ve erkeklerin sayısı 840 olarak kaydedildi.

Sol Parti'nin soru önergesine Alman hükümetinin verdiği yanıtta, bu kişilerin 210'unun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Türk kökenli olduğu bilgisi de yer aldı. Irak ve Suriye'ye gitmek üzere Almanya'dan çıkış yapanlardan yaklaşık 280'inin geri döndüğü, 140'ının ise çatışma bölgelerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye ve Irak'a gidenlerin büyük çoğunluğunu 30 yaşın altındakilerin oluşturduğu, yaklaşık 170'inin kadın olduğu da kaydedildi.

"Almanya'da 500 potansiyel terörist"

Alman hükümetinin, soru önergesine yanıtında 2015 yılı sonuna kadar Almanya'dan çatışma bölgelerine gidenlerin sayısı ise yaklaşık 760 olarak bildirildi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın tahminlerine göre Almanya'da İslamcı çevrelere dâhil 43 bini aşkın kişi bulunuyor. Selefilerin üye sayısını artırmaları sonucu son yıllarda İslamcıların sayısının da arttığına dikkat çekiliyor. Almanya'da 8 bin 650 Selefi bulunduğu tahmin ediliyor.

Alman güvenlik makamları, yaklaşık bin 100 kişinin 'İslamcı terörist' çevrelerle bağlantılı olduğunu, aralarından 500'ünün her an terör saldırısı düzenleyebilecek 'tehlikeli' olarak sınıflandırılan kişiler olduğunu belirtiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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