-ALMANYA'DA TÜRK ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ HAMBURG (A.A) - 27.06.2011 - Almanya'nın başkenti Berlin ile Hamburg, Hannover ve Gütersloh kentlerinde 12 ayrı ev ve iş yerine düzenlenen polis baskınlarında insan tacirliği yaptığı belirtilen bir Türk şebekenin 3 elebaşısının yakalandığı bildirildi. Hamburg polisi, şebeke üyelerinin bir süredir izlendiğini, operasyonlarda toplam 250 polisin görev aldığını açıkladı. Habere geniş şekilde yer veren Bild gazetesi, Hamburg'da yapılan baskınlarda şebekenin elebaşı olduğu ifade edilen Kemal D. (45), Yusuf E. (34) ve Naki S.'nin (44) gözaltına alındığını, şebeke üyelerinin, Türkiye'den Almanya'ya yasa dışı yollardan insan getirmek, ayrıca uyuşturucu ticareti yapmak ve sahte evrak düzenlemekle suçlandığını yazdı. Gazetenin haberinde, uluslararası alanda faaliyet gösteren şebekenin, Türk vatandaşlarını Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya ve Avusturya üzerinden karayoluyla kaçak olarak Almanya'ya getirdiği, bu kişileri sahte evrak düzenleyerek inşaatlarda kaçak işçi olarak çalıştırdiği ve 8'er bin avroluk senet imzalattığı kaydedildi.