-ALMANYA'DA SİLAHLI KADINLA BİRLİKTE 4 KİŞİ ÖLDÜ BERLİN (A.A) - 19.09.2010 - Almanya'nın güneyindeki Baden-Württemberg eyaletinin Lörrach kentinde silahlı bir kadının ateş açması sonucu, 4 kişinin öldüğü bildirildi. Polis, silah seslerinin, kentin merkezindeki bir apartmanda patlama olduktan sonra geldiğini, patlamadan sonra silahlı bir kadının evden koşarak çıktığını belirtti. Yerel yayın kuruluşu SWR da kadının, evin yakınındaki St. Elisabethen-Krankenhaus hastanesine girdiğini ve birkaç kez ateş açtığını duyurdu. Polis, hastanede açılan ateşte 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin cesedinin de evde bulunduğunu aktardı. Polis sözcüsü, ölen 4 kişinin arasında silahlı kadının da bulunduğunu, durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Kadının polisle çıkan çatışmada öldüğü kaydedildi. Olayda biri polis, birkaç kişinin yaralandığı da belirtildi.