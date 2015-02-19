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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Yunanistan'a ret

Almanya, Yunanistan’ın kurtarma paketinin süresinin uzatılmasına yönelik başvurusunu reddetti.

19 Şubat 2015 17:54


Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Atina'dan gelen mektupta, ‘önemli bir çözüm önerisi' sunulmadığını ifade etti.

Mektubun Yunanistan için öngörülen programın şartlarını yerine getirmeden finansal bir köprü kurmayı amaçladığını belirten Alman Maliye Bakanlığı Sözcüsü Martin Jäger, "Mektubun pazartesi günü Euro Bölgesi'nin belirlemiş olduğu kriterlerle alakası yok" dedi.

Hâlihazırdaki yardım programının süresi şubat ayının sonunda doluyor. Bu nedenle Yunanistan ile kreditörler arasında şubat sonuna kadar bir uzlaşmaya varılmış olması gerekiyordu. Avrupa Merkez Bankası Guvernörler Kurulu, Yunan bankalarının acil finansman desteğine ulaşımlarını artırarak, 68 milyar 300 milyon euroya çıkarma kararı almıştı.

Yunanistan'da kurtarma programına son verme vaadiyle iş başına gelen Aleksis Tsipras başbakanlığındaki hükümet sabah saatlerinde, yardım anlaşmasının 6 ay uzamasını talep etmişti.

Euro Bölgesi maliye bakanları cuma günü bir araya gelerek Yunanistan'ın talebini görüşecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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