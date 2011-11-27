Almanya'dan Yunanistan'a kritik uyarı

T24 - Merkezi Almanya'nın Münih kentinde bulunan Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (İFO) Başkanı Hans-Werner Sinn, ekonomik darboğazda bulunan Yunanistan için yegane çözümün Avro Kuşağı'ndan çıkmak olduğunu söyledi.





Atina'da yayımlanan To Vima gazetesindeki demecinde Yunanistan'ın borç sorununa değinen Sinn, Yunanistan'ın Avro'da kalması durumunda, "uzun yıllar ekonomik bir durgunluğun içine sürükleneceğini ve bunun da bir iç savaşa neden olabileceğini" belirtti.





Sinn, Yunanistan'ın çok pahalı bir ülke olduğunu ve bütçede muazzam bir açık bulunduğunu, ülkenin rekabet edebilecek duruma gelebilmesi için, fiyatların en az yüzde 30 oranında düşürülmesi gerektiğini ifade etti.





Bu durumun zorluğuna işaret eden Sinn, bu durumda Yunanistan için en iyi çözümün eski para birimi Drahmi'ye dönüş olacağını belirtti.





Sinn, "Eğer ülke Avro'da kalarak, fiyatları düşürme yoluna giderse, bankalara ve dışa karşı olan borçlar Avro olarak kalacağı için, gerçek ekonominin bilançoları tamamen bozulacak ve bu da devlet dahil tüm kurumları büyük miktarda borçlanmaya sürükleyecek" diye konuştu.





