-Almanya'dan Yunanistan'a destek mesajı ATİNA (A.A) - 16.01.2012 - Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Atina'ya destek ve dayanışma mesajı verdi. AMNA haber ajansının haberine göre, dün akşam saatlerinde Atina'da Başbakan Lukas Papadimos, Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Andonis Samaras ve Dışişleri bakanı Stavros Dimas ile temaslarda bulunan Westerwelle, Yunananistan'ın borcu konusunda Yunan hükümeti ile Yunan tahvili sahipleri arasında süren PSI (özel sektör katılımı) planı görüşmelerinin olumlu bir sonuca ulaşacağına olan inancını vurguladı. Westerwelle, borcun yüzde 50 azaltmasını öngören PSI planı görüşmelerine ilişkin "Tartışmalar çetin ama iyi niyetle güzel bir sonuca varacaklar" diye konuştu. Görüşmelere gerçekçi bir şans vermenin önemli olduğunu dile getiren Westerwelle, Almanya'nın Yunanistan'ı bir çok kere AB ve IMF tarafından koyulan mali hedeflere ulaşma konusunda teşvik ettiğini, yardıma hazır olduklarını kaydetti. Gelecekte daha güzel günler olması için Almanya'nın yardımcı olacağını vurgulayan Westerwelle, ziyaretini "dayanışma mesajı" olarak niteledi. Atina'ya destek ve dayanışma mesajı veren ve reformların ilerlemesi gerekliliğine işaret eden Westerwelle, Avrupa içinde bağımsız kredi derecelendirme kuruşlarının oluşturulması görüşünü de dile getirdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimas ise Yunan halkının çok büyük fedakarlıklarda bulunduğunu kaydederek gelecek için kaygılandıklarını söyledi. Dimas, Almanya'nın Atina'ya ekonomik kriz için verdiği destek ve dayanışmanın da önemine vurgu yaptı. Samaras ve Westerwelle görüşmesinde de 26-27 Ekim ve 9 Aralık'taki AB Zirvesi kararlarının uygulamaları ele alındı. Samaras'ın mali hedefleri tutturma konusundaki ihtiyacı vurguladığı görüşmede Avro bölgesi ve Yunanistan'daki ekonomik kriz ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler, İran, AB-Türkiye ilişkileri ve Arap dünyasındaki gelişmeler ele alındı. -Yunanistan için kritik hafta- Kritik bir haftanın yaşanacağı Yunanistan'da ülkeye yapılacak ikinci yardım paketi için Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF'den oluşan Troyka heyeti bu hafta Atina'da görüşmelere başlayacak. Troyka teknik ekibi yarın gelecek, yetkililerin ise daha sonraki günlerde Atina'da olması bekleniyor. Avrupa Komisyonu, Yunanistan'a ikinci yardım paketi için PSI müzakerelerinin tamamlanmasını ön koşul olarak göstermişti. Görüşmeleri özel sektör kreditörler adına yürüten Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Cuma günü görüşmelerin duraksadığını bildirmişti. Görüşmelerde mevcut tahvillerin yerini alacak Yunan tahvillerinin faizine ilişkin ciddi sorun yaşandığı kaydedilmişti. Yunanistan Maliye Bakanlığı yetkilileri ise hükümet ile IIF yetkilileri arasındaki görüşmelerin bu hafta içinde yeniden başlayacağını, ara dönemin kontaklar ve yapılan tekliflerin bütün yönleriyle analiz edilmesi için kullanılacağını söylemişti.