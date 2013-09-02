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Dünya

Almanya'dan Yunanistan'a bir kez daha destek gelecek mi?

Almanya'nın gündeminde Yunanistan'a gönderilmesi planlanan yarıdm paketi var. Almanya Dışişleri Bakanı konu hakkında 'Avrupa'nın eski borç politikalarına geri dönüşüne izin vermemeliyiz' dedi

02 Eylül 2013 20:06

Almanya Maliye Bakanı Wolfang Schäuble tarafından gündeme getirilen Yunanistan'a üçüncü yardım paketi tartışmasına Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de dâhil oldu.

Guido Westerwelle, Die Welt gazetesine yaptığı açıklamalarda, yeni bir yardım paketi konusunun aceleye getirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Hür Demokrat Parti üyesi Westerwelle, 'Avrupa'nın eski borç politikalarına geri dönüşüne izin vermemeliyiz' diye konuştu.

Westerwelle, “Borçlu ülkelerde zorlu reformlar hayata geçirilmeden yardım paketi duyurusu yapılmamalı. Bu tür girişimler, borçlu ülkelerdeki reform çabalarına olumsuz yansıyor” dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik partili Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Yunanistan'ın yeniden yardıma ihtiyacı olabileceğini ve üçüncü bir yardım paketi hazırlamak zorunda kalabileceklerini söylemişti.

Schäuble, devam etmekte olan destekleme programını bir yenisinin izleyeceğini ancak ikinci bir borç affının söz konusu olmadığını belirtmişti.
 

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