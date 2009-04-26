Almanya’dan yeni Deniz Feneri dosyası geldi

Resmi olarak 70 bin kişinin dinlendiğini söyleyen Adalet Bakanı Şahin Deniz Feneri davasıyla ilgili Almanya’dan bir evrakın daha geldiğini söyledi.



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Almanya'daki "Deniz Feneri Davası"yla ilgili olarak, "Cuma günü Türkiye'nin Almanya büyükelçiliğinden bize bir evrak geldi, Adalet Bakanlığına... Bakanlığımız, ilgili genel müdürlüğümüz evrakları inceliyor" dedi.



Şahin, AKP Genel Merkezi'nde, AKP 50. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularının yanıtladı. Telefon dinlemeleriyle ilgili bir soru üzerine Şahin, şunları söyledi:



"Bir milletvekili arkadaşımın telefon dinlemeleriyle ilgili bana yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine ben de yazılı olarak cevap vermiştim. Bu cevap kısmi bir cevaptır. Adalet Bakanlığı'nın kayıtlarında var olan bilgiler kadarıyla veriymiş olan bir cevaptır. Bugün bazı gazeteler Türkiye'nin ayıbı şeklinde bir başlıkla bu haberi verdiler.



2 bin 840 civarında telefon dinleme kaydının ilgili yasının ilgili maddesi gereğince imha edildiğinden hareketle çokça vatandaşın telefonunun dinlendiği şeklinde bir değerlendirme ve yorum yapılmış. Verdiğim cevap biraz önce de ifade ettiğim gibi kısmi bir cevaptı. Çünkü gerçekten Türkiye'de mahkemelerce kaç vatandaşımızın iletişim bilgilerinin tespitiyle ilgili yargı kararı var bu konuda bakanlığımızda herhangi bir kayıt olmadığı için ilgili birimlere yazılar yazdık. Cevap geldiğinde milletvekili arkadaşımıza bunları ileteceğiz. Ancak hemen şunu söyleyeyim Telekomünikasyon İletişim Başkanı bu konuda geçenlerde bir televizyon kanalında açıklama yapmıştı.



60 bin civarında mahkeme kararının kendilerine son 3 yıl içinde intikal ettiğini ifade etmişti. Demek ki Türkiye'de yasal olarak suç ve suçlu ile mücadele bakımından 70 bin civarında vatandaşımızın telefonunun dinlendiği anlaşılıyor. Bunlardan 12 bin 841'i herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı için imha edilmiş, böyle bir ilave açıklama yapmayı gerekli gördüğüm için sizin bu sorunuza cevap verme ihtilacı duydum."



‘70 bin kişi dinleniyor’



Bir gazetecinin, "telefon dinlemelerle ilgili ciddi bir kaygı var" sözleri üzerine de Şahin, şöyle konuştu:



"Yani '70 milyon dinleniyor' deniyor. Bu tabii ki doğru değil. Bu konuda gerçek veriler biraz önce ifade ettiğim gibi iletişim başkanlığındadır. Çünkü tüm yargı kararları bu başkanlığa gelir. Bu Başkanlıkça da bir değerlendirmeye tabii tutuluyor. Bildiğim kadarıyla. Sayın Başkan'ın bundan bir süre önce açıkladığı kadarıyla 70 milyon değil, 70 bin vatandaşımızın telefonlarının dinlendiğini biliyoruz. Benim verdiğim cevapta da bunun 12 bin 800 küsurunun herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı için yine CMUK'un 135. maddesi gereğince imha edildiği anlaşılıyor. O nedenle bu doğru bilgileri kamuoyuna sizler aksettirme ihtiyacı duydum."



"Bunlar savcılık iznine tabii dinlemeler değil mi?" sorusuna Şahin, "Bunların tamamı Cumhuriyet savcılarının talebi üzerine yargı kararıyla yapılan dinlemelerdir. Bunun dışında herhangi bir dinleme yasal olarak mümkün değil zaten. Bunların delil olma durumu da söz konusu değil. Ama biz yasaların uygulanmasıyla ilgili durumu, sizlere söylüyoruz" yanıtını verdi.



Evrak tercümede



"Deniz Feneri ile ilgili Almanya'dan ek bir dosya geldiğini" ifade eden bir gazetecinin sözleri üzerine Şahin, şu bilgileri verdi:



"Deniz Feneri diye nitelenen Almanya'da bitmiş veya şu anda yeniden başlatılmış bir soruşturma ile ilgili geçtiğimiz Cuma günü 11.15 civarında Türkiye'nin Almanya Büyükelçiliğinden bize bir evrak geldi, Adalet Bakanlığı'na... Bakanlığımız, ilgili genel müdürlüğümüz evrakları inceliyor. Tabii tercüme edecek. Ama önümüzdeki hafta zannediyorum ki ne talep ettiklerini önümüze getirirler."



"Dosyada RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın da aralarında bulunduğu bazı kişilerin banka hesaplarının incelenmesinin talep edilip edilmediği yönündeki" bir soru üzerine Şahin, şöyle konuştu:



"Geçtiğimiz Cuma günü geldi. Geldiğini bana arkadaşlarım sözlü olarak bildirdiler. İlgili genel müdürlükte bu evraklarla ilgili inceleme yapılıyor. İnceleme bittiğinde herhalde gereken yapılacaktır. Çünkü Adalet Bakanlığı'nın görevi bu adli yardımlaşma talebinin uluslar arası anlaşmalar bağlamında değerlendirilmesi ve gerekirse bunların cumhuriyet savcılıklarına intikalini sağlamaktan ibarettir. Biz herhangi bir yargılama yapmıyoruz. Sadece gelen evraklarla ilgili işlem yapıyoruz. Yani ilgili yerlere gönderiyoruz."



Tercümenin gelecek hafta bitmesini tahmin ettiğini belirten Şahin, "Biz de ilgili yerlere göndeririz diye düşünüyorum" dedi.



Anayasa değişikliğine ilişkin bir soru üzerine de Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, "O konularda ben herhangi bir açıklama yapmamayım. Çünkü bakanlığımızın göreve alanına giren bir konu değil. Grubumuz bir çalışma bildiğim kadarıyla yapıyor. Önümüzdeki günlerde herhalde çalışmanın sonucunu kamuoyuna açıklarlar" diye konuştu.

