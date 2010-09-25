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Dünya

Almanya'dan vize sözü

Hisarcıklıoğlu'nun Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dr. Wolf Ruthart Born ile Berlin'deki makamında görüştüğü bildirildi...

25 Eylül 2010 03:00

T24 - TOBB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hisarcıklıoğlu'nun Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dr. Wolf Ruthart Born ile Berlin'deki makamında görüştüğü bildirildi.

Toplantıda Born'un, Hisarcıklıoğlu'na vize konusunda, iş dünyasına yardımcı olmak istedikleri mesajını ilettiğinin vurgulandığı açıklamada, bir sorun yaşandığında TOBB'un kendisiyle doğrudan temas etmesi halinde bizzat devreye gireceği ve çözülmesi için elinden geleni yapacağını söylediği ifade edildi.

Görüşmede, Born'un bu konuyla ilgili olarak, ''Vizeyi kaldıramayız ama işlerin kolaylaşması için her şeyi yapmaya hazırız, bu konuda bir sorununuz olursa beni hemen haberdar edin. Çözümlenmesi için elimden geleni yaparım'' dediğinin altı çizildi.

Hisarcıklıoğlu'nun, Türk-Alman İşbirliği Konseyi'nin de en kısa sürede yapılmasını istediği ifade edilen açıklamada, Müsteşar Born'un toplantının Almanya'da yapılmasının talimatını vereceğini söylediği belirtildi.

İstanbul'da yerleşik Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Franz Koller, Köln'de yerleşik Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Von Leoprehting, Yönetim Kurulu Üyesi Engin Koyuncu ile birlikte, Born'u ziyarete gittiği kaydedilen açıklamada, Hisarcıklıoğlu'nun görüşme sırasında Türk-Alman ticari ve ekonomik ilişkilerini de değerlendirdiği bildirildi.


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