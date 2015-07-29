Almanya'dan uyarı: İstanbul'da otobüs ve metrolara saldırı ihtimali bulunuyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da metro şebekesi ve otobüs duraklarına yönelik olası saldırı uyarısında bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, "PKK'nın faaliyetlerinde artış görülebilir. Bunun ötesinde İstanbul'da yeraltı raylı ulaşım şebekesi ve otobüs duraklarına yönelik olası saldırılara yönelik endikasyonlar bulunuyor" denildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, dün de Türkiye’ye gidecekler için dikkatli olmaları hususunda bir uyarı yazısı yayımlamıştı.