Almanya'dan UBS'e rekor ceza

Almanya'da vergi daireleri bir süredir merkezleri ülke dışında bulunan bankalardan yasadışı yöntemlerle elde edilen verilerle kaçağa karşı büyük bir atak başlatmıştı.

Maliye, "vergi CD"si adı verilen ve binlerce Alman vergi kaçakçısının takibini sağlayan veriler sunan kimliği belirsiz kişilere, yüklü miktarda paralar ödeyerek bu bilgileri satın alıyordu.

Rheinland Pfalz Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nin konuya ilişkin aldığı bir karar da vergi dairelerinin elini güçlendirmişti. Yüksek mahkeme, vergi dairelerinin kaçakla mücadele amacıyla yasadışı yollardan elde edilmiş veri satın almasının meşru olduğuna karar vermişti.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Bochum Savcılığı, benzer yöntemlerle elde edilen verileri temel alarak İsviçre merkezli UBS Bankası hakkında "vergi kaçırmaya yardımcı olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

UBS'den yapılan açıklamada, 300 milyon euro ceza ödenerek Bochum Savcılığı ile uzlaşmaya gidildiği belirtildi. Açıklamada, "Uzlaşma sonrası Almanya piyasasında ileriye dönük çalışmalarımıza devam edebileceğiz" denildi.