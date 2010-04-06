Almanya'dan Türkiye'ye yan yatan denizaltı

T24 - Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye ziyaretinde iki milyar Euro'luk 'sorunlu' denizaltılar için kulis yaptı. Almanya, kendi kullanmadığı 214 model gürültülü denizaltıları Yunanistan ve Türkiye'ye satıyor.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in geçtiğimiz hafta gerçekleşen Türkiye ziyaretinde denizaltı pazarlığı yapıldı.



214 sınıfı denizaltılar, "su yüzüne çıkarken aşırı derecede yan yatması" nedeniyle dünyada çok tercih edilmiyor.



Yunanistan dört, Türkiye altı tane 214 sınıfı denizaltı almak için Almanya ile anlaşma imzaladı. Mali kriz nedeniyle dibe vuran Yunanistan, yapımının hatalı olduğunu söylediği bu denizaltıları almak istemedi. Ama Almanlar “sizi mali krizden kurtarmayız” baskısı yaparak Yunanistan’ın ‘hatalı’ denizaltıları almaktan vazgeçmesini önlediler.



Türkiye aynı denizaltılardan altı adet alabilmek için kredi arıyor. Yapım anlaşması imzalanan bu altı denizaltı için, Hazine Müsteşarlığı 2 milyar Euro kredi arayışını sürdürüyor. Düşük faizli uygun koşullu kredi için finans kuruluşlarıyla müzakereler yapılıyor.



Denizaltı kulisini kaleme alan Taraf gazetesi köşe yazarı Süleyman Yaşar, Yunanlıların 214 sınıfı Alman denizaltılarına itiraz ettiğini yazdı. Çünkü bu denizaltılar, tecrübeli savunma uzmanlarının belirttiğine göre, su yüzüne çıkarken aşırı derece yan yatıyor ve çok gürültü çıkartıyor.



Özellikle su yüzüne çıkarken çok gürültü çıkartan denizaltı, yerini hemen belli ediyor. Zaten Almanlar da bu nedenle 214 sınıfı denizaltıları kendileri kullanmıyorlar.



Almanya, 212 sınıfı denizaltı kullanıyor ancak kendisinin kullanmadığı 214 sınıfı denizaltıları da yüksek fiyatlarla Yunanistan ve Türkiye’ye satıyor. Böylece NATO ve Avrupa Gümrük Birliği üyesi Türkiye ve Yunanistan’ı gereksiz kamu harcaması yapmaya zorluyor.





