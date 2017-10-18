Almanya'dan Türkiye'ye silah satışına devam: Son 10 haftada 4 milyon Euro'luk sevkiyat

Siyasi gerginliğe ve Almanya'nın Türkiye politikasını değiştireceğini açıklamasına rağmen iki ülke arasında savunma ticareti sürüyor. Almanya'nın geçen yıllara kıyasla çok daha az olmakla birlikte Türkiye'den gelen silah alımı taleplerinin bir kısmını yerine getirdiği bildirildi.

Sol Parti'nin verdiği soru önergesini yanıtlayan Alman hükümeti, 1 Ağustos ile 8 Ekim 2017 tarihleri arasındaki Türkiye'ye planlanan silah satışları verilerini açıkladı. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Maching'in verdiği yanıta göre son on hafta içinde Türkiye'ye daha önce izni verilen yaklaşık 4 milyon Euro'luk silah ve silah malzemesi sevkiyatı gerçekleştirildi.

Alman hükümeti, 2016 yılında Türkiye'ye 83 milyon 900 bin euroluk hacminde silah satışına izin vermişti. Ayda yaklaşık 7 milyon euroluk 18 silah satışı iznine tekabül eden bu miktarın, 2017'nin ağustos - ekim aylarına kıyasla iki kat fazla olduğuna dikkat çekildi.

İhracatın en büyük kısmı havacılık alanında

Bakanlığın yanıtına göre Türkiye'ye savunma alanında ağustos - ekim ayları arasında yapılan ihracatın en büyük kısmını 2 milyon 800 bin Euro ile havacılık alanındaki malzeme kapsıyor. İkinci sırada ise hurdaya çevirilmiş malzemelere yönelik yapılan 969 bin Euro'luk ihracatın yer aldığı bilgisi verildi.

1 Ağustos'tan beri Türkiye'ye yapılan ihracatın 10 milyon 800 bin Euro değerinde olduğu belirtildi. Almanya'nın Türkiye'ye gerçekleştirdiği silah satışlarının onayının daha önce verilmiş olabileceği de kaydedildi.

2016 yılında Türkiye Almanya'nın savunma sanayi ithalatı yaptığı ülkeler arasında 20'inci sıradaydı. Ancak son açıklanan verilere göre Türkiye'nin listede geri sıralara düşeceği tahmin ediliyor.

Dağdelen: İhracat tamamen durdurulmalı

Soru önergesini veren Sol Parti milletvekillerinden Sevim Dağdelen, Almanya'dan Türkiye'ye ihracatın azalmış olmasına karşın hala silah satışı yapılmasını "rezil bir skandal” olarak nitelendirdi. Dağdelen, "Türkiye'ye savunma ihracatının amasız ve fakatsız durdurulması” gerektiğini savundu.

Almanya ile Türkiye arasında son dönemde birçok konuda siyasi gerginlikler yaşanıyor. Son 2 yıl içinde İncirlik'ten, Alman meclisinde kabul edilen Ermeni soykırımı kararı ve Türk bakanların Almanya'daki mitinglerinin iptaline kadar birçok konuda tansiyon yükselmişti. Türkiye'de aralarında gazeteci Deniz Yücel, Meşale Tolu ve insan hakları savunucusu ve bilişim uzmanı Peter Steudtner'in tutuklanmasının ardından Alman hükümeti Türkiye politikasını sertleştireceğini açıklamıştı.