Almanya'dan Türkiye'ye İncirlik telefonu, İncirlik'te 2 Hawk füzesi daha eklenerek güvenlik önlemleri arttırıldı

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ı telefonla aradı.

Alman Bakanlar Kurulu'nun İncirlik'teki Alman askeri unsurlarının Ürdün'e intikali konusunda alınan karar hakkında bilgi verdi. Bakan Von Der Leyen, Türkiye'nin İncirlik'teki ev sahipliği için müteşekkir olduklarını; ancak çekilme kararı alma mecburiyetinde kaldıklarını ve yapılacak intikal planlaması hakkında Türkiye'yi bilgilendireceklerini belirtti.

"DEAŞ'la mücadelede yol açmaması için gerekli hassasiyet gösterilecek"

Bakan Işık ise bu intikalin DEAŞ'la mücadelede bir aksaklığa yol açmayacak şekilde gerçekleşmesi için gerekli hassasiyetin gösterileceğini söyledi. İki bakan, intikalin detayları hakkında yakın temas içinde kalmak konusunda mutabakata vardı.

İncirlik'te güvenlik önlemleri arttırıldı

Diğer yandan Almanya'nın savaş uçakları ve 200 askerini çekmek üzere olduğu Adana'daki İncirlik Üssü çevresine, 2 Hawk füzesi daha eklenerek güvenlik tedbiri arttırıldı.

Türkiye'nin 10'ncu Tanker Üs Komutanlığı ve ABD Hava Kuvvetleri 39'ncu Hava Kanat Komutanlığı uçakları ile DEAŞ'a karşı oluşturulan koalisyon güçleri ABD, İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçaklarının bulunduğu ABD-Türk Ortak Savunma tesisi olan İncirlik Üssü'nde, gece boyu ve gün içinde rutin hava trafiği devam etti. Özellikle yabancı ülke uçaklarının kalkış ve inişleri 2'şerli olarak devam ediyor.

Patriot Hava Savunma sistemleri aktif olarak tutuluyor

Üssün doğu tarafında bulunan dikenli tellerinin bulunduğu yerlere yerleştirilen 2 Hawk füzesi ile de güvenlik arttırıldı. Suriye'den gelecek olası bir saldırıya karşı da İncirlik Üssü içindeki İspanyollara ait olan Patriot Hava Savunma Sistemi aktif olarak tutuluyor.

Sarı alarm devam ediyor

Bu arada İncirlik Üssü'nde, terör olaylarında dikkatli olunması için geçen 2 yıl verilen, `Charlie Alarmı` da (sarı alarm) devam ediyor.