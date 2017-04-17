Almanya'dan Türkiye'ye 'idam' uyarısı

Alman Bild gazetesine konuşan Gabriel, Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesinin, Ankara'nın "Avrupa rüyasının bitmesi" ve onlarca yıldır süren müzakerelerin sonlanması anlamına geleceğini söyledi.

Gabriel, Türkiye'nin AB'den daha da uzaklaşmamasının ise kendi yararına olacağını savundu. "AB'ye katılım konusundaki herhangi bir karar yakın zamanda gündemde olmayacak" diyen Gabriel, her halükârda şu an için üyelik beklentisinde olunmasının gerçekçi olmayacağını belirtti ancak hangi yöne gideceğine dair kararın Türkiye'ye ait olduğunu söyledi.

Gabriel, Türkiye'nin Nato üyeliği konusunda da açıklamalar yaptı. Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'nin Nato'dan ayrılmasını desteklemediğini söyledi. Bakan, "Bugün de Türkiye'nin bizimle kalmasını istiyoruz, Türkiye'yi siyasi izolasyona sürüklemeyi ve Rusya yönüne itmeyi arzu etmiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam cezasını geri getirme konusundaki düşüncesini bugün de yinelemişti. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelenlere seslenen Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden güvenlik güçlerinden bahsederken kalabalıktan "idam" sesleri yükselmesi üzerine, "Parlamentoya inşallah gelecek, parlamentodan geçmesi hâlinde de ben bunu onaylarım. Çünkü bizim şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yok" dedi.

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dpa/AFP/DW/CÖ/BÖ