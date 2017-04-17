T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Türkiye'ye 'idam' uyarısı

Türk hükümetinin 2004'te kaldırılan idam cezasını yeniden yürürlüğe sokma planlarına ilişkin bir uyarı da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den geldi

17 Nisan 2017 23:25

Alman Bild gazetesine konuşan Gabriel, Türkiye'nin idam cezasını geri getirmesinin, Ankara'nın "Avrupa rüyasının bitmesi" ve onlarca yıldır süren müzakerelerin sonlanması anlamına geleceğini söyledi.

Gabriel, Türkiye'nin AB'den daha da uzaklaşmamasının ise kendi yararına olacağını savundu. "AB'ye katılım konusundaki herhangi bir karar yakın zamanda gündemde olmayacak" diyen Gabriel, her halükârda şu an için üyelik beklentisinde olunmasının gerçekçi olmayacağını belirtti ancak hangi yöne gideceğine dair kararın Türkiye'ye ait olduğunu söyledi.

Gabriel, Türkiye'nin Nato üyeliği konusunda da açıklamalar yaptı. Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'nin Nato'dan ayrılmasını desteklemediğini söyledi. Bakan, "Bugün de Türkiye'nin bizimle kalmasını istiyoruz, Türkiye'yi siyasi izolasyona sürüklemeyi ve Rusya yönüne itmeyi arzu etmiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam cezasını geri getirme konusundaki düşüncesini bugün de yinelemişti. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelenlere seslenen Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybeden güvenlik güçlerinden bahsederken kalabalıktan "idam" sesleri yükselmesi üzerine, "Parlamentoya inşallah gelecek, parlamentodan geçmesi hâlinde de ben bunu onaylarım. Çünkü bizim şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yok" dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP/DW/CÖ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkAlmanya Dışişleri Bakanı Sigmar GabrielBildGabriel TürkiyeAnkaraTürkiyeGabrielTürkiye NatoBakanı Gabriel Türkiye NatoRusyaRecep Tayyip ErdoğanEsenboğa HavalimanıErdoğanTemmuzDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24