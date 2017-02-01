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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Türkiye'ye hukuk devleti vurgusu

Alman hükümet sözcüsü Seibert, Merkel'ın Türkiye ziyaretinde temel hak ve özgürlükler konusundaki kaygıları da gündeme getireceğini belirtti. Seibert, Türkiye'nin çok önemli bir komşu ve partner olduğunu da vurguladı.

01 Şubat 2017 23:20

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki Federal Basın Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Başbakan Angela Merkel’in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı. Seibert Başbakan Merkel’ın ziyareti sırasında AB ve Türkiye arasında imzalanan mülteci anlaşması konusundaki ilerlemeler ve aynı zamanda ikili ilişkilerin ele alınacağını belirtti.

Hükümet sözcüsü Seibert, Merkel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’la yapacağı görüşmelerde temel hak ve özgürlükler ile bu konuda getirilen kısıtlamaların yine gündeme geleceğini kaydetti. Basın özgürlüğünün Alman hükümeti için demokratik hukuk devletinin önemli direklerinden biri olduğunu vurgulayan Seibert, 15 Temmuz’daki darbe girişimi konusunda gerekli olan hukuki sürecin, hukuk devleti ve orantılılık çerçevesinde ele alınması gerektiğini kaydetti. Darbe girişimine karşı hukuk devletinin yöntemlerinin uygulanması, suçluların cezalandırılması gerektiğini belirten Seibert, "Bugüne dek darbe girişimine karşı yapılanların bir kısmı uluslararası alanda eleştirilere yol açtı, Federal Hükümet de eleştirdi" dedi.

Seibert: Gelişmeler endişe verici

Hükümet sözcüsü, 'Cumhurbaşkanı'nın izlediği politika nedeniyle son aylarda ortaya çıkan çatışmaları, gerilimin tırmanmasını, halkın temel hak ve özgürlükleri ve basın özgürlüğü alanında endişe verici gelişmeler olarak gördüklerini' kaydetti. Seibert ancak Türkiye ile görüşmelerin kesilmesine sıcak bakmadıklarını, bunun mantıklı bir çözüm olmayacağını vurgulayarak, "Başbakan Merkel şundan emin: Türkiye biz Almanlar ve Avrupalılar için çok önemli bir komşu ve çok önemli bir partner" dedi.

Hükümet sözcüsü Seibert, Merkel’in temasları sırasında muhalefet temsilcileriyle görüşüp görüşmeyeceği sorusuna ise açıklık getirmedi. Seibert Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'la bir araya geleceğini ve darbe girişimi sırasında zarar gören TBMM'yi ziyaret edeceğini de kaydetti.

"Erdoğan'a destek' suçlamaları

Seibert, Türkiye’de bazı muhalif politikacılarla sivil toplum kuruluşlarının, 'Merkel’in ziyaretinin Anayasa referandumu öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seçim kampanyaları sırasında yardım edeceği‘ yönündeki suçlamaları ise geri çevirerek, 'anayasa referandumunun Türk seçmenleri ilgilendirdiğini, Merke^'in seyahatiyle bir ilgisi olmadığını' söyledi.

Almanya’dan bazı siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları da Merkel’ın ziyaretinin zamanlamasını eleştirerek bu durumu Erdoğan’ın, 'onay' ve 'kabul görme' şeklinde değerlendireceğini savunmuştu. Muhalefetten politikacılar Merkel’den darbe girişimi sonrasındaki toplu gözaltı ve tutuklamalarla gazetecilere uygulanan baskıyı eleştirmesini ve muhalefetle görüşmesini talep etmişlerdi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak'tan Almanya'ya eleştiri

Türkiye Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak bugün Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada Başbakan Merkel’ın ziyaretine atıfta bulunarak, Almanya’yı teröre destek sunmakla suçlamıştı. Kaynak, "Almanya'da evet mülteci meselesi var, Almanya'da bizim başka dertlerimiz var. Almanya hem PKK teröristlerine, hem DHKP-C teröristlerine, Türkiye'nin başına bela olan her türlü teröriste kucak açmış bir ülkedir. En son darbecilerin önemli aktörleri, yargı ayağı Almanya'da misafir ediliyor ve Almanya, Yunanistan'la AB içerisinde en iyi ilişkiler kurabilen, Yunanistan'a ekonomik açıdan büyük destekler verilmesini sağlayan bir ülke. Yunanistan'ın darbeci askerleri, bizzat darbeye katılan, bizzat helikopterimizi alıp Yunanistan'a o helikopterle kaçan darbeci askerleri vermemesiyle, Almanya'nın darbeci yargıçları ve savcıları, diğer PKK teröristleri vermemesi arasında bir fark yoktur. Ama Almanya'da kendi iç siyasi çekişmelerinin, argümanlarının göç ve göçmen üzerine kurulu olduğunu biliyoruz" diye konuşmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/afp, HT/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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