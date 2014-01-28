Almanya’dan Türkiye’ye güven mesajı



Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Türkiye, Arjantin, Brezilya ya da Endonezya gibi ülkelerdeki sorunların aynı kefeye koyulamayacağını belirtti. Türkiye'nin durumuna özel olarak değinen Schäuble, “Türkiye ekonomik sorunlarını yeniden kontrol altına alacaktır” diye konuştu. Wolfgang Schäuble, Euro Bölgesi'nin de artık malî piyasaların baş endişe kaynağı olmaktan çıktığını kaydetti.

Amerikan Merkez Bankası Fed'in para politikalarını aniden sıkılaştırması ve dünya ekonomisinin durgunluğa sürüklenmesi korkusu, yatırımcıların kalkınmanın eşiğindeki ülkelerden hızla çekilmesine yol açmış, söz konusu ülkelerde para birimlerinde büyük değer kayıpları yaşanmıştı.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, kalkınmanın eşiğindeki pek çok ülkede malî piyasalarda yaşanan türbülansların bir nedeninin de büyük merkez bankalarının gevşek para politikaları olduğunu söyledi. Alman Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Maliye Bakanı Schäuble, Brüksel'de yaptığı açıklamada, “Uluslararası alanda para miktarının sürekli genişletilmesine güvenilmemesi yolunda sürekli yapılan uyarıların pek de yanlış olmadığı görülüyor” diye konuştu. Schäuble, ancak para politikalarının yeniden katılaştırılmasının da aynı zamanda hem riskli hem de gerekli olduğunu kaydetti.