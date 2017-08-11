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Dünya

Almanya'dan Türkiye'ye 5.6 milyonluk silah satışı

Almanya-Türkiye arasındaki gerginliğe rağmen silah satışı devam ediyor

11 Ağustos 2017 02:59

Almanya'daki silahlanma firmalarından bu yılın ilk dört ayında Türkiye'ye 5 milyon 600 bin euro değerinde silah ve mühimmat satışı yapıldı.

Alman Federal Meclisi'nde Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in soru önergesi üzerine Ekonomi Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bu rakam daha önce izni verilmiş ve bu yılın başından itibaren sevkiyatı gerçekleşmiş silah ve mühimmatı içeriyor.

Açıklamasında bu satışlardan bir kısmına yıllar önce izin verildiğini vurgulayan Bakanlık, Almanya'nın NATO müttefiki Türkiye'ye 2016 yılında 49 milyon euro değerinde silah ve mühimmat satışı yaptığını kaydetti. Bu rakamın 2015'te ise 26 milyon 500 bin euro olduğu belirtildi.

Almanya'da yasalara göre silah firmalarının ülke dışına yaptığı satışları hükümetin onaylaması gerekiyor.

22 milyon euroluk yeni ihracat lisansı

Alman Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre, 2017 yılının ilk dört ayında Türkiye'ye toplam 22 milyon euro tutarında silahlanma malzemeleri için satış izni verildi. Bakanlığın açıklamasında geçen yıl ise Türkiye'ye toplamda 83 milyon 900 bin euro tutarındaki silah ve mühimmat satışına izin verildiği kaydedildi.

Sol Parti Milletvekili Dağdelen, Alman Yazı İşleri Ağı'na (RedaktionsNetzwerk) konuya ilişkin verdiği demeçte Alman hükümetini "Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi radikal İslamcı terörü destekleyen ülkeleri silahlandırmakla" suçladı.

Dağdelen, "Alman hükümeti gözün gördüğünü riske ediyor, silah sevkiyatı ile bölgedeki çatışmalarda yangının üzerine körükle gidiyor" diye konuştu.

Almanya-Türkiye ilişkileri son olarak Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanması ile tırmanmıştı. Steudtner, Türkiye'de "terör örgütünü desteklemekle" suçlanıyor.

Ekonomi Bakanlığı daha önce Türkiye'deki darbe teşebbüsünden itibaren Türkiye'ye silah ve mühimmat satışının dikkatle incelendiğini duyurmuştu.

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