Almanya'dan Türkiye'ye 25 milyon euroluk silah satışına onay

Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi krize rağmen Alman hükümeti, bu yılın başından beri Türkiye'ye 25 milyon euroluk silah satışına onay verdi. NATO müttefiki Türkiye'ye yapılan askeri malzeme ihracatının 2016 yılına göre bu yılın ilk 8 aylık döneminde azalma gösterdiği belirtildi.

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'ye 25 milyon 360 bin euro tutarında silah satışı yapılmış olmasına rağmen üç ayrı silah siparişinin değeri hakkında bilgi verilmemesi bu miktarın daha fazla olabileceğini gösteriyor. 2016 yılının ilk 8 ayında bakanlık tarafından verilen satış izinlerinin hacmi 70 milyon euroya yaklaşmaktaydı.

Silah satışıyla ilgili soru önergesi verilmişti

Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, federal hükümete Türkiye'ye yapılan silah satışlarıyla ilgili soru önergesi vermişti. Mutlu silah satışlarının derhal durdurulmasını talep etti ve silah ticaretinde aksama olmadığı için Türk hükümetinin Almanya'nın ikaz ve ihtarlarını ciddiye almadığını söyledi.

Alman hükümetinden Türkiye'deki Alman vatandaşlarına sahip çıkmasını isteyen Mutlu, terör suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Deniz Yücel ve insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in durumuna atıfta bulundu.

Satışına izin verilen malzemeler

Almanya Ekonomi Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'ye ihraç edilen mühimmatın başında 18 milyon euro değerinde bomba, torpido ve füzeler geliyor. Bu silahların deniz kuvvetlerinin füzesavar sistemleri için sipariş edildiğini ve bilgilerin teslimatı yapılan değil, sadece satışına izin verilen silahları kapsadığını açıkladı. Satışına izin verilen malzemeler arasında özel koruyucu kıyafetler, hafif silahlar ve elektronik ateş idare sistemleri de bulunuyor. Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca sipariş bedeli hakkında açıklama yapılmayan malzemenin ise balistik koruyucu donanım ile patlayıcı ve yanıcı maddelerden oluştuğu açıklandı.

Almanya'da yasalara göre silah firmalarının ülke dışına yaptığı satışları hükümetin onaylaması gerekiyor.