Almanya'dan "Türkiye'deki aydınlara seyahat kolaylığı" önerisi

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'deki bazı meslek gruplarında çalışanlar ve yakınlarına Almanya'ya seyahat kolaylığı sağlanmasından yana olduğunu bildirdi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Bakan, Kieler Nachrichten gazetesine verdiği demeçte "Türk toplumunun bizim için önemli kesimlerine özellikle de şimdi kolaylaştırılmış seyahat imkanlarının yürürlüğe sokulmasından yanayım. Aydınlar, bilim insanları, öğrenci, sanatçı, yazar, gazeteciler ya da aynı zamanda hem Türkiye hem de Almanya'da aktif işadamları için" diye konuştu.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Gabriel, bu şekilde 'Türkiye’de liberal düşünce ve demokratik kültürü temsil edenlerin elinin güçlendirileceğini' kaydetti. Almanya Dışişleri Bakanı "Şimdiye dek sadece Sayın Erdoğan'a tepki verdik. Ancak bu şekilde eylem kabiliyetimizi kendimiz belirleriz" diye konuştu.