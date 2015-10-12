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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Türkiye uyarısı

Ankara'daki terör saldırısı Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarısını güncellemesine neden oldu.

12 Ekim 2015 16:01

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına yönelik
uyarılarının yer aldığı internet sayfasında, 10 Ekim'de Ankara'da 97 kişinin hayatını
kaybettiği terör saldırısı sonrasına eklemeler yapıldı.

Alman vatandaşları Ankara merkezinden kaçınmaya davet edilirken, bakanlığın
seyahat uyarılarını dikkate almaları ve gelişmelerle ilgili Alman Dışişleri Bakanlığı ve
basın yayın organlarını takip etmeleri uyarısı yapıldı.
'Yeni terör saldırıları olabilir'

Açıklamada Türkiye genelinde siyasi gerilimin artmasının beklendiğine dikkat çekildi.
Başka terör ya da şiddet olaylarının meydana gelebileceği vurgulandı.

Türkiye'de bulunan Alman vatandaşları başta büyük kentler olmak üzere gösteriler,
seçim mitingleri ve kalabalıklardan uzak durmaya çağrıldı.
'Operasyonlar saldırı riskini artırdı'

Türkiye'nin müttefikleriyle birlikte Temmuz ayından bu yana Suriye ve Irak'ta IŞİD'e
karşı operasyonlar yürüttüğü hatırlatıldı. Operasyonların terör saldırısı riskini
artırdığına işaret edildi. Bunun Akdeniz ve tatil beldelerine henüz somut bir
yansımasının olmadığı belirtildi.
Alman vatandaşları İstanbul'da toplu taşıma araçları ve kalabalık ortamlardan uzak
durmaya, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bitlis, Bingöl, Siirt, Muş, Tunceli, Şırnak,
Hakkari ve Van’a gidecek olanlar ise resmi makamlara kayıt yaptırmaya çağrıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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