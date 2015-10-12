Almanya'dan Türkiye uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına yönelik

uyarılarının yer aldığı internet sayfasında, 10 Ekim'de Ankara'da 97 kişinin hayatını

kaybettiği terör saldırısı sonrasına eklemeler yapıldı.

Alman vatandaşları Ankara merkezinden kaçınmaya davet edilirken, bakanlığın

seyahat uyarılarını dikkate almaları ve gelişmelerle ilgili Alman Dışişleri Bakanlığı ve

basın yayın organlarını takip etmeleri uyarısı yapıldı.

'Yeni terör saldırıları olabilir'

Açıklamada Türkiye genelinde siyasi gerilimin artmasının beklendiğine dikkat çekildi.

Başka terör ya da şiddet olaylarının meydana gelebileceği vurgulandı.

Türkiye'de bulunan Alman vatandaşları başta büyük kentler olmak üzere gösteriler,

seçim mitingleri ve kalabalıklardan uzak durmaya çağrıldı.

'Operasyonlar saldırı riskini artırdı'

Türkiye'nin müttefikleriyle birlikte Temmuz ayından bu yana Suriye ve Irak'ta IŞİD'e

karşı operasyonlar yürüttüğü hatırlatıldı. Operasyonların terör saldırısı riskini

artırdığına işaret edildi. Bunun Akdeniz ve tatil beldelerine henüz somut bir

yansımasının olmadığı belirtildi.

Alman vatandaşları İstanbul'da toplu taşıma araçları ve kalabalık ortamlardan uzak

durmaya, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bitlis, Bingöl, Siirt, Muş, Tunceli, Şırnak,

Hakkari ve Van’a gidecek olanlar ise resmi makamlara kayıt yaptırmaya çağrıldı.