Almanya'dan Türk kökenli vekilleri "Türkiye'ye gitmeyin" uyarısı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türk kökenli vekillerini Türkiye'ye seyahat konusunda uyardı.

Reuters'ın Der Spiegel dergisinin haberinden aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı, Türk kökenli vekillerine 'güvenlikleri konusunda garanti verilemeyeceği' için uyardığı belirtildi.

Alman parlamentosunda 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen yasa tasarısının kabul edilmesi, Berlin'le Ankara arasında gerilime sebep olmuştu.

Spiegel'in haberine göre bakanlık, Türkiye'ye seyahat durumunda vekillerin güvenliğinin garanti edilemeyeceği sonucuna vardı.

Öte yandan dergideki haberde, birçok Türk kökenli kanun yapıcının da Türkiye'ye olan iş seyahatlerini iptal ettiği yazıldı. Dışişleri Bakanlığı henüz konuyla ilgili bir yorumda bulunmadı.