-Almanya'dan terörizmle mücadelede destek BERLİN (A.A) - 02.11.2011 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığında düzenlenen "Türkiye ile Almanya arasındaki İşgücü Anlaşması'nın 50. Yılı" adı altında düzenlenen etkinliğe Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldı. Merkel, burada yaptığı konuşmada, ülkesinde yaşayan Türk kökenli insanların geleceğinin hem Almanya'nın, hem de Türkiye'nin iyi durumda olmasına bağlı olduğuna vurgu yaparak, "Şuna da vurgu yapmak istiyorum. Terörizme karşı mücadelede yanınızdayız" dedi. Uyum konusunda mevcut olan tüm sorunlara rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Merkel, "Şunu da söylememe izin verin. Ben bu ülkede yaşayan tüm insanların başbakanıyım, Alman hükümeti de herkesin hükümeti" şeklinde konuştu. Almanya'ya gelen birinci kuşak göçmenlerin cesur adımlar atmış olduğunu ve çok zor şartlar altında çalıştığını belirten Merkel, Almanların o dönemlerde yabancı kültürlere alışık olmamış olduğunu, bu nedenle Türklere karşı çekingen davrandığını, işçilerin değil de, insanların ülkeye geldiği bilincinin daha sonra yerleşmeye başladığını söyledi. -Merkel çifte vatandaşlığa karşı çıktı- Başbakan Merkel, daha sonra Başbakan Erdoğan ve bazı Türk kökenli insanlarla birlikte "Göç olgusu toplumumuzu nasıl değiştiriyor?" konulu bir panele katıldı. Merkel, çifte vatandaşlık konusunda görüşünün sorulması üzerine, muhafazakar bir çevreden geldiğini ve bir insanın iki ayrı ülkenin ordusunda hizmet edemeyeceğine inandığı için çifte vatandaşlığa karşı çıktığını belirterek, bu konuda çifte vatandaşlığa sıcak bakan Fransa ve ABD'nin kendilerini anlamakta zorluk çektiğini söyledi. Çifte vatandaşlığın uyumla bir ilgisinin olduğuna inanmadığını ve tek vatandaşlığı istemesinin, insanlarla biraraya gelmek istemediğini göstermeyeceğini, ülkesinde yaşayan herkese sempatiyle yaklaştığını ifade ederek, "İnsanlara duyduğumuz sempati çifte vatandaşlığa bağlı değil" şeklinde konuştu. Panele katılan senaryo yazarı Nesrin Şamdereli ve rejisör Yasemin Şamdereli'nin, Türkleri eleştirenlerin genelde Türkler ile hiç karşılaşmamış olan insanlar olduğunu belirtmesi üzerine de Merkel, kendisinin de uzun yıllar Doğu Berlin'de yaşadığı için Türkler ile fazla bir bağlantısının olamadığını, bu eksikliği en kısa zamanda gidermek istediğini söyledi.