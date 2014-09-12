Almanya'dan terör örgütüne yasak



Terör örgütünün Almanya'daki tüm faaliyetlerinin yasaklandığını açıklayan İçişleri Bakanı Thomas de Maizière, "Almanya gerçek bir demokrasidir. Bu ülkede terör örgütlerinin barınmasına izin vermeyiz" dedi.

Yasak, sosyal medyadan gösteri ve yürüyüş hakkına, örgüte yeni militan kazandırılmasından para toplama faaliyetlerine kadar her alanı kapsıyor. Terör örgütünü simgeleyen bayrak veya nişanların taşınması da yasak kapsamına giriyor.

Terör örgütünün Alman kamu güvenliği açısından da bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı de Maizière, "İnternet üzerinden Almanca diliyle taraftar toplanıyor. Bu tehdidin üzerine kararlılıkla gideceğiz" dedi.

Almanya'dan örgüt saflarına katıldığı ileri sürülen 400 civarında kişinin bulunduğuna dikkat çeken İçişleri Bakanı, Almanya'ya geri dönen bazı örgüt mensuplarının çatışmalarda deneyim kazanmış olduğunu vurguladı. Thomas de Maizière, "Radikal İslamcıların cihadı Almanya'nın kentlerine taşımasını önlemeliyiz" dedi.

Terör örgütünün Almanya'da yasaklanması talebi, aralarında Sol Parti'nin de bulunduğu birçok siyasi partinin temsilcisi tarafından gündeme getirilmişti.