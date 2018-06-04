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Spor

Almanya'dan tartışılan Leroy Sane kararı!

Almanya, Dünya Kupası'na götüreceği isimleri resmen açıkladı

04 Haziran 2018 16:33

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda son şampiyon unvanıyla mücadele eden Almanya, turnuvaya götüreceği isimleri resmen açıkladı.

Joachim Löw tarafından belirlenen 23 kişilik kadroda Manchester City'nin yıldız ismi Leroy Sane'nin yer almaması ise gündeme herkeste şaşkınlık yarattı.

Bu sezon City formasıyla 49 maçta 14 gol atıp 19 da asist kaydeden yıldız sol kanadın Rusya'ya götürülmemesi büyük eleştirilere neden oldu.

İşte Almanların Rusya'daki 23 kişilik kadrosunda yer alan isimler:

Kaleciler: Manuel Neuer, Kevin Trapp, Marc-Andre ter Stegen

Defans: Marvin Plattenhardt, Jonas Hector, Matthias Ginter, Mats Hummels, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Jerome Boateng, Joshua Kimmich

Orta saha ve forvet: Sami Khedira, Julian Draxler, Toni Kroos, Timo Werner, Mesut Özil, Marco Reus, Thomas Müller, Leon Goretzka, Sebastian Rudy, Julian Brandt, İlkay Gündoğan, Mario Gomez

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