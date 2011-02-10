Almanya'dan tarihi mahkeme kararı: Türkler vizeden muaf

T24 - Münih İdari Mahkemesi, bir davada "hizmet alma amacıyla özellikle de turistik seyahat amacıyla oturma iznine gerek duymadan ve özellikle de vize almadan Almanya’ya giriş yapabilir ve üç ay kalabilir" diyerek emsal oluşturabilecek bir karar verdi.



Hürriyet gazetesinden Celal Özcan imzalı habere göre, Türkleri vizeden muaf tutan kararının turistik amaçlı geziler için de geçerli olup olmadığı sorusuna noktayı koydu.



Almanya’nın Münih İdari Mahkemesi Avrupa Adalet Divanı’nın “Türkler özellikle turistik seyahat amacıyla, vizesiz Almanya’ya giriş yapabilir, oturum almadan 3 ay Almanya’da kalabilir” kararını verdi. Münih Sanas Avukatlık Bürosu’ndan avukat Temel Nal’ın yürüttüğü ve avukat Serdal Altuntaş’ın da katıldığı davada ilk kez bir İdari Mahkeme turistik gezi amacıyla Almanya’ya gelen Türklerin vizeden muaf olduğunu onaylamış oldu. Münih İdari Mahkemesinin bu kararı, bir ilk olması nedeniyle emsal karar niteliğinde. Mahkemenin kararı şöyle: “Bir Türk vatandaşı hizmet alma amacıyla özellikle de turistik seyahat amacıyla oturma iznine gerek duymadan ve özellikle de vize almadan Almanya’ya giriş yapabilir ve üç ay kalabilir.”





Emsal niteliğinde



Mahkeme, karar emsal niteliği taşıdığı için karara itiraz hakkı tanıdı. Mahkeme, akraba ziyaretlerini bu kararın dışında tuttu. Başyargıç Klein başkanlığındaki mahkeme heyeti, tespit kararına temel olarak Türkiye ile AB arasındaki 1973’te geçerli olan katma protokolün 41. maddesi, 1. şıkkını gösterdi. Mahkeme ayrıca Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) 25.2.1964’te çıkardığı ve EWG 64/221/EWG numaralı yönergeye atıfta bulundu. Sanas avukatlık bürosundan avukat Temel Nal, “Bu tarihi bir karar. Emsal karardır. Türkler Almanya’da örneğin tedavi görme, konser, maç gibi faaliyetlere katılmak için vize almak zorunda olmadığı gibi, turistik seyahatlerde de vizeden muaftırlar. Artık uçak şirketleri yolcularını “vize yok” diye uçağa almamazlık yapamaz. Aksi takdirde hukuka aykırı davranırlar. Bu da uçak şirketlerine karşı tazminat davalarına yol açar.”





AB hukuku böyle



Başyargıç Klein, 1973’te düzenlenen Avrupa hukukuna göre de hizmet serbestisinin hem aktif hem de pasif hizmeti içerdiğini belirtti. Klein bu davada Avrupa Adalet Divanı’ndan bir öngörüş bile almaya ihtiyaç olmadığını ve hukuki durumun çok açık olduğunu vurguladı.





4 vatandaş transit geçemeyince dava açtı



Münih İdari Mahkemesinin kararına gerekçe olan davayı Türkiye’de yaşayan Candan Erdoğan açtı. Dört Türk vatandaşı 29 Eylül 2009 tarihinde Amerika’dan Münih bağlantılı uçakla İstanbul’a uçmak istedi. Ancak uçakları Amerika’dan gecikmeli kalktığı için Münih’ten İstanbul’a kalkan Lufthansa havayolları uçağına yetişemediler. Dört Türk vatandaşı ertesi günkü uçakla İstanbul’a uçmak için havaalanında otelde gecelemek istedi. Polis dört Türk vatandaşına vizeleri olmadığı gerekçesiyle havaalanından dışarı çıkış izin vermedi ve Türk vatandaşları geceyi Münih havaalanı transit bölümünde geçirmek zorunda kaldı. Dört Türk vatandaşını temsilen Candan Erdoğan Almanya’yı dava etti.





