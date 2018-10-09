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Dünya

Almanya'dan Suudi gazeteci Kaşıkçı'ya ilişkin açıklama

"Ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaderi konusunda endişeliyiz"

09 Ekim 2018 03:59

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christofer Burger, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaderi konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Burger, bugün Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin açıklamada bulundu.

"Ünlü gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaderi konusunda endişeliyiz.” diyen Burger, olayın hızlı şekilde aydınlatılmasının önemli olduğunu ve buna katkı sağlayacak herkesin yardımcı olması gerektiğini ifade etti.

Burger, olayla ilgili spekülasyonlara girmeyeceğini de sözlerine ekledi.

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