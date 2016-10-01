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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan Suriye'nin komşularına istihdam hamlesi

Alman hükümeti göçün nedenleri ile mücadele kapsamında Türkiye, Lübnan, Irak ve Ürdün’de onbinlerce kişiyi istihdam ediyor. Program kapsamında mültecilere kriz bölgelerinde ailelerini geçindirme şansı sunuluyor.

01 Ekim 2016 16:29

Alman hükümeti, göçün nedenleri ile mücadele kapsamında Suriye'nin komşusu ülkelerde binlerce kişiye iş olanağı sağladı. Funke medya grubuna bağlı gazetelerde yer alan haberde, Türkiye, Lübnan, Irak ve Ürdün'de toplam 34 bin kişiye iş imkânı sağlandığı belirtildi. Habere göre, Almanya Kalkınma Bakanlığı tarafından başlatılan "Cash for Work” (İş karşılığı para) adlı program kapsamında bu yılın sonuna kadar 50 bin kişiye iş imkânı verilmesi bekleniyor.

Kriz bölgelerinde yaşayan halka ve mültecilere konut veya spor salonu inşası gibi işlerde çalışma karşılığında para ödenmesi öngören programa 200 milyon euro bütçe ayrıldı. Kalkınma Bakanı Gerd Müller, "böylelikle çocuklar okula gidebilir, kendileri ve aileleri için gereken parayı kazanabilir veya kendi konutunu inşa edebilirler” dedi. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Bakan Müller, bu program sayesinde Suriye civarındaki ülkelerde bulunan insanlara orada yaşama perspektifi ve "bir parça ümit” vermek istediklerini belirtti.

Türkiye'de kuaför ve marangozlara destek

Bu program kapsamında Irak'ta cadde ve sokaklar tamir ediliyor, oyun ve spor sahaları inşa ediliyor. Ürdün'de yaklaşık 18 bin kişi günde 19 euro karşılığında çöp topluyor. Lübnan'da günlük 18 euroluk ücret karşılığında mültecilerin konutlarını tamir ediliyor. Türkiye'de ise program kapsamında yaklaşık 3 bin kuaför ve marangoza iş verilmesi bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

KNA/dpa/ AFP, JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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