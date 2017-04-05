Almanya'dan Suriyeli mültecilere milyarlık ek kaynak

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel AB tarafından Brüksel’de düzenlenen "Suriye'nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi" konulu konferansta yaptığı açıklamada, Almanya’nın geçen yıl itibarıyla mülteciler için yaklaşık 1,3 milyar euroluk bir kaynak sağladığını bildirdi.

Gabriel, “Hemen hemen buna yakın bir meblağı bu yıl ve gelecek yıl sağlamaya hazırız” dedi. Alman Bakan yardımlardan Lübnan, Ürdün, Türkiye ve Suriye’deki mültecilerin yararlanmasının öngörüldüğünü de belirtti ve Suriye’nin komşularındaki durumun dramatik olduğuna da dikkat çekti.

'Avrupa'daki mülteci tartışmaları utanç verici'

Sosyal demokrat politikacı konferansta Suriye’nin komşularının bu ülkeden gelen mültecilere yönelik çalışmalarından ise övgüyle bahsetti. Gabriel, refah düzeyleri yüksek olmamasına rağmen Ürdün, Lübnan ve Türkiye’nin milyonlarca mülteciyi kabul etmesine Almanya’nın büyük bir saygı ve büyük minnettarlık duyduğunu söyledi. Alman Bakan, bu durum göz önüne alındığında “bazen Avrupa’da mültecilerin kabulü konusunda yürütülen tartışmalardan utanç duyduğunu da belirtti.

Sigmar Gabriel konferansta Suriyeli mülteciler için 2017 yılından itibaren Almanya’nın takviye 1 milyar 169 milyon Euro’luk bir kaynak hazırladığını açıkladı. Alman Dışişleri Bakanı bu meblağın geçen yıl Londra’daki Donörler Konferansı’nda Almanya’nın 2020 yılına kadar taahhüt ettiği 2,3 milyar Euro’luk kaynağa ek finansal yardım olarak algılanması gerektiğine dikkat çekti.

Almanya Suriye'deki yeniden imar çalışmalarına katılmak istemiyor

Gabriel Suriye’de güvenilir bir siyasi geçiş süreci başlamadan Almanya’nın bu ülkede yeniden imar çalışmalarına katılmayacağını da sözlerine ekledi. AB dışişleri bakanları konferansın dünkü oturumunda “Suriye’de iktidardaki mevcut rejimle kalıcı bir barışın sağlanmasının mümkün olmadığı” görüşünü savunmuşlardı.

Almanya Dışişleri Bakanı BM önceliğindeki barış sürecine devam edilmesi yönünde görüş belirterek, Suriye’nin bir anayasa reformu ve yeni seçimler yoluyla demokratikleştirilmesini talep etti. Gabriel ABD’ni de uyararak bu konuyu terörizm ve IŞİD ile mücadeleden daha önemli olarak algılamamasını istedi.

'Suriye saldırısının araştırılmasına Rusya onay versin'

Suriye’nin muhaliflere karşı kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara ilişkin olarak da Gabriel BM Güvenlik Konseyi’nin bu konu ile ilgilenmekte olduğuna işaret etti ve “Bu olayın araştırılması ve sorumlulardan hesap sorulması için Güvenlik Konseyi’nin alacağı karara Rusya’nın onay vermesi için Rusya’ya çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. Sigmar Gabriel bu saldırıdan kimin sorumlu olduğunun BM’nin konusu olduğunu söylemekle yetindi.

Brüksel’de çok sayıda AB ülkesi ile Suriye’nin komşuları bölge için insanî yardım konusunu ele alıyor. Türkiye bu konferansa katılmıyor. Gabriel Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumu nedeniyle Türkiye’nin katılmamasını anlayışla karşıladıklarını söyledi.

©Deutsche Welle Türkçe

reuters/afp/ÇA,BK