Almanya’dan Suriye’de uçuşa yasak bölge talebine destek



Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Suriye’de ateşkese bir şans tanınmak isteniyorsa, ülkede bütün askerî uçuşların geçici ancak kapsamlı bir şekilde yasaklanması gerektiğini söyledi. Steinmeier Çarşamba akşamı New York’ta yaptığı açıklamada bu yasağın en az üç, hatta yedi gün sürebileceğini belirterek, aksi takdirde ABD ile Rusya’nın üzerinde uzlaşmaya vardığı ateşkesi kurtarma şansının kalmayacağına işaret etti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Dışişleri Bakanı Steinmeier, uçuş yasağı sayesinde Birleşmiş Milletlerin (BM) zor durumda olan Suriyelilere insanî yardım gönderebileceğini ifade etti. Steinmeier, aynı zamanda bu şekilde IŞİD ve El Kaide’ye karşı izlenecek stratejinin koordinasyonun sağlanabileceğini ve ülkede siyasi çözüm için müzakerelere yeniden başlanması imkânı doğacağını dile getirdi.

Steinmeier'e Alman siyasetçilerlerden destek

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier’in Suriye’de geçici olarak uçuşa yasak bölgeler ilân edilmesi talebine diğer partilerden de destek geldi. Alman Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Steinmeier’in önerisini “iyi bir fikir” olarak nitelendirdi. Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Röttgen ARD televizyon kanalına yaptığı açıklamada uçuşa yasak bölge için “en iyi zaman” dedi. Röttgen, ancak Rusya’nın da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirerek, uçuşa yasak bölge önerisini desteklemesi gerektiğini söyledi.

İnsanî yardım taşıyan BM konvoyuna düzenlenen saldırıya ilişkin olarak Röttgen, “Rusya kendisi ateş açmamış bile olsa, yine de bu savaşta, yaşanan bu felakatte siyasi sorumluluk taşıyor, çünkü Rusya’nın askerî desteği olmasaydı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın sonu çoktan gelmiş olurdu” dedi.

Yeşiller partili milletvekili Franziska Brantner de Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier’in Suriye’de uçuşa yasak bölge ilân edilmesi önerisine destek verdi. Ancak Brantner, “Ancak bu öneri neden şimdi geldi, neden Esad birliklerinin sayısız hava saldırısı ve sivillerin üzerine misket bombaları atılmasından sonra geldi?” dedi. Brantner Perşembe günü yaptığı açıklamada, işgal altında bölgelere yardımların ulaşması için yasağın kim tarafından uygulanacağı ve denetleneceği sorularının yanıtsız kaldığına işaret etti.

Öneri Kerry’den gelmişti

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, muhaliflerin kontrolü altındaki bölgelerde Suriye uçaklarının uçuşunun yasaklanması gerektiğini söylemişti. Kerry, BM Güvenlik Konseyi'ndeki toplantıda “Suriye Ordusu ülkenin kuzeyindeki kilit bölgelerde hava saldırısı düzenlememeli" demişti.

BM yardım konvoyuna Pazartesi günü düzenlenen ve 20'den fazla kişinin öldüğü saldırı ile ABD birliklerinin Suriye ordusuna yönelik hava saldırısının ardından ülkede çatışmaların durması yönünde umutlar azalıyor.