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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'dan sınırdışılar ikiye katlandı

2015 yılında, 1,1 milyon yabancının sığındığı Almanya'dan 21 bin kişi sınır dışı edildi.

20 Ocak 2016 11:34

‘Sächsische Zeitung' gazetesinin yetkili makamlara
dayanarak verdiği habere göre 2015 yılında 21 bin yabancı
Almanya'dan sınır dışı edildi. Almanya İçişleri
Bakanlığı'nın sınır dışı istatistiklerinde
yer alan
rakamlara göre sınır dışı edilen yabancıların
sayısı son
bir yıl içinde bir kat arttı. Almanya'yı terk etmeleri
istenen ve gönüllü ya da teşvikli olarak Almanya'dan
ayrılan 37 binin üzerindeki yabancının ise yüzde 90'ını
Arnavut, Kosovalı, Sırp ve diğer Batı Balkan ülkelerinin
vatandaşları oluşturuyor.

Toplam olarak 2015 yılında Almanya'yı terk etmek zorunda
olan 58 bin 108 yabancı ülkeden ayrıldı. Resmi makamlara
bildirmeden Almanya'yı terk eden yabancıların sayısı
hakkında ise sağlıklı bilgi alınamıyor.

En çok yabancının sınır dışı edildiği eyaletlerin başında
Almanya'nın nüfusça en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya geliyor.
Bu eyaleti Bavyera, Hessen ve Baden-Württemberg izliyor. Almanya'yı terk etmek zorunda olan
200 bin dolayındaki yabancının çoğunlukla Kuzey Ren-Vestfalya'da yaşadığı da gazetenin haberinde yer aldı.

2015 yılında Almanya'ya 1 milyon 100 bin yabancının
sığındığı ve bunlardan 477 bininin iltica başvurusunda
bulunduğu açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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