Almanya'dan sınırdışılar ikiye katlandı

‘Sächsische Zeitung' gazetesinin yetkili makamlara

dayanarak verdiği habere göre 2015 yılında 21 bin yabancı

Almanya'dan sınır dışı edildi. Almanya İçişleri

Bakanlığı'nın sınır dışı istatistiklerinde

yer alan

rakamlara göre sınır dışı edilen yabancıların

sayısı son

bir yıl içinde bir kat arttı. Almanya'yı terk etmeleri

istenen ve gönüllü ya da teşvikli olarak Almanya'dan

ayrılan 37 binin üzerindeki yabancının ise yüzde 90'ını

Arnavut, Kosovalı, Sırp ve diğer Batı Balkan ülkelerinin

vatandaşları oluşturuyor.

Toplam olarak 2015 yılında Almanya'yı terk etmek zorunda

olan 58 bin 108 yabancı ülkeden ayrıldı. Resmi makamlara

bildirmeden Almanya'yı terk eden yabancıların sayısı

hakkında ise sağlıklı bilgi alınamıyor.

En çok yabancının sınır dışı edildiği eyaletlerin başında

Almanya'nın nüfusça en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya geliyor.

Bu eyaleti Bavyera, Hessen ve Baden-Württemberg izliyor. Almanya'yı terk etmek zorunda olan

200 bin dolayındaki yabancının çoğunlukla Kuzey Ren-Vestfalya'da yaşadığı da gazetenin haberinde yer aldı.

2015 yılında Almanya'ya 1 milyon 100 bin yabancının

sığındığı ve bunlardan 477 bininin iltica başvurusunda

bulunduğu açıklandı.