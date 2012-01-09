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Dünya

Almanya'dan Schengen vizesi kolaylığı ANKARA (A.A)

09 Ocak 2012 19:14

-Almanya'dan Schengen vizesi kolaylığı ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Almanya, 6 ile 12 yaş arasındaki Türk vatandaşlarından Schengen vizesi ücreti almamaya karar verdi. Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 6-12 yaş arasındaki çocuklardan Schengen vizesi ücreti alınmayacağı belirtilerek, Almanya'daki kamu kuruluşlarının seminer, konferans, spor, kültür ya da eğitim faaliyetlerine katılacak olan 25 yaşından büyük olmayan yetişkinler için de Schengen vizesi ücretinin 14 Aralık 2011 tarihinden itibaren kaldırıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Böylece Almanya'ya giden ailelerin mali yükü hafifletilecek, aynı zamanda Türk gençlerinin Almanya'ya seyahatlerinin özendirilmesine katkı sağlanacaktır" denilerek, bu adımla, söz konusu bu kişiler için Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği ile Almanya'nın İstanbul ve İzmir'deki başkonsolosluklarında Schengen vizesi işlemlerinde kolaylık sağlanmış olacağı kaydedildi.

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