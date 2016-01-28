Almanya'dan Rusya'ya: Tecavüz davasını siyasi istismar konusu yapmayın

Almanya, Moskova’yı Rus kökenli bir Alman kız çocuğunun, göçmenlerin tecavüzüne uğradığı iddialarının soruşturulduğu davayı siyasi istismar konusu yapmaması konusunda uyardı.

Adı Lisa F. olarak açıklanan çocuk bir grup göçmen tarafından kaçırıldığını ve tecavüze uğradığını söyledi. Ancak Alman polisi bu konuda kanıt olmadığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Çocuğun kendi isteğiyle ortadan kaybolmadığı açık” dedi.

Alman Hükümeti Lavrov’a yanıt verdi ve davanın siyasi istismar konusu yapılmasına izin vermeyeceğini duyurdu.

Tecavüz iddialarının ardından, Almanya’da Rusların yaşadığı bölgelerde göçmen karşıtı protestolar düzenlendi.

Alman polisi, yılbaşı gecesi Köln kentinde çoğunluğu göçmenlere atfedilen toplu taciz vakaları nedeniyle baskı altında. Yılbaşı gecesi 600’den fazla kadının tacize uğradığı belirtilmişti.

Lavrov'dan 'Olay örtbas ediliyor' suçlaması

Almanya’yı Lisa F. davasını örtbas etmeye çalışmakla suçlayan Lavrov, “Umarım bu sorunlar halının altına süpürülmez” dedi.

Alman Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier davanın siyasi propaganda malzemesi yapılmaması ve göçmenlerle ilgili tartışmanın alevlendirilmemesini istedi, “Rus makamlarına soruşturmanın sonuçlarıyla yetinmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Yasal nedenlerle tam adı açıklanmayan Lisa F, Berlin’de iki hafta önce göçmenler tarafından kaçırıldığını, 30 saat alıkonulduğunu ve tecavüze uğradığını öne sürdü.

Ancak soruşturmada, çocuğa karşı zor kullanılmadığı tespit edildi. Çocuğun 20 yaşlarındaki iki kişiyle kendi rızasıyla ilişkiye girdiği ve sonra ortadan kaybolduğu belirlendi. Lisa F'in ortadan kaybolmasıyla bu kişilerin bir ilgili olmadığı belirlendi.

Ancak Almanya’da cinsel rüşt yaşının 14 olması nedeniyle söz konusu iki kişinin çocuk tacizi suçundan arandığı belirtildi.

Almanya geçen yıl 1.1 milyon göçmen kabul etmişti.