Almanya'dan, Romanya ile Bulgaristan’a 'Schengen' vetosu

Almanya İçişleri Bakanı Hans-Peter Friedrich, Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen bölgesi içine alınmasını gerekirse veto edeceklerini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı Friedrich Romanya ve Bulgaristan'ın Avrupa'da sınır kontrollerinin kaldırıldığı Schengen bölgesine dahil edilmesini gerekirse veto oyu kullanarak engelleyeceklerini açıkladı. Alman Der Spiegel dergisine konuşan Friedrich iki ülkenin Schengen Anlaşması'na katılmak için henüz hazır olmadığını belirtti. Friedrich “Hava ve deniz limanlarındaki giriş ve çıkışlarda serbestlik gösterilmesinin de söz konusu olmadığını” sözlerine ekledi.

İki ülkenin Schengen'e alınması ile ilgili perşembe günü AB ülkelerinin adalet ve iç işleri bakanlarının katıldığı toplantıda bir oylama yapılması bekleniyor. Schengen Anlaşması Avrupa'da bazı devletler arasında sınır kontrollerini kaldırıyor ve vatandaşların serbestçe dolaşabilmesine imkan tanıyor. 22 Avrupa Birliği ülkesi ile İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre bu bölgenin içinde yer alıyor.

Bulgaristan ve Romanya 2007 yılından beri AB üyesi olmakla birlikte otomatik olarak Schengen Bölgesi'nde yer almıyor. Brüksel her iki ülkeden yolsuzluk ve organize suç örgütleriyle daha fazla mücadele etmesini istiyor.